Komið hefur til mótmæla í Úkraínu vegna ákvörðunar Vólódimírs Selenskís forseta um að láta varnarmálaráðherrann Mykhailo Fedorov taka pokann sinn. Forsetinn segir valið hafa staðið á milli Fedorov og yfirherforningjans Oleksandr Syrskyi.
„Ég myndi vilja sjá einingu. Aðilar hafa ekki fundið hana. Og vandamálin liggja ekki bara hjá þeim, heldur líka hjá mér,“ saðgi forsetinn á blaðamannafundi með Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, í gær.
„En staðan er eins og hún er. Og í svona stöðu þá hefur maður val: annað hvort þessi eða hinn,“ bætti Selenskí við.
Ákvörðun forsetans er sögð hafa vakið mikla reiði meðal almennings og bandamanna Úkraínu en Fedorov nýtur mikilla vinsælda og þykir eiga stóran þátt í velgengni Úkraínuhers gegn Rússum á síðustu mánuðum.
Yfir þúsund manns söfnuðust saman við forsetaskristofuna í Kænugarði í gær og hrópuðu meðal annars „Syrskyi út“.
Þetta er í annað sinn sem mótmælt er í Úkraínu frá því að Rússar réðust inn í landið. Í fyrra skiptið var það vegna ákvörðunar Selenskís um að leggja niður tvær stofnanir sem rannsökuðu spillingarmál og neyddist forsetinn til að draga þá ákvörðun til baka.
Fedorov boðaði einnig til blaðamannafundar í gær, þar sem hann ásakaði yfirmenn í hernum um að koma í veg fyrir umbætur og beita „sovéskum“ aðferðum. Hann sagði ákvarðanir teknar útfrá tengslum, frekar en gögnum. Þá hefðu háttsettir menn innan hersins hefðu komið í veg fyrir nauðsynlegar breytingar.
Varnarmálaráðherrann fyrrverandi sagðist meðal annars hafa lagt til að Syrskyi yrði skipt út, sem er mögulega það sem varð Fedorov að falli.
Mótmælendur gerðu því skóna í gær að Fedorov hefði verið látinn fjúka vegna vinsælda sinna og að Selenskí sæi hann sem keppinaut. Forsetinn hefur áður verið sakaður um að losa sig við mögulega áskorendur, til að mynda þegar hann sendi hershöfðingjann Valerii Zaluzhnyi úr landi árið 2024 og gerði að sendiherra í Lundúnum.
„Syrskyi er gamaldags hershöfðingi,“ hefur Guardian eftir einum mótmælenda. „Sumt af fólkinu í kringum hann er sagt spillt og með sín eigin drónaverkefni í gangi. Vandamálið er að Selenskí er á móti öllum sem sýna einhvern pólitískan metnað.“