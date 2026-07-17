Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Sigurgeir Þorkelsson skrifar 17. júlí 2026 21:48 Arnar Jakobson er búsettur aðeins um tvö hundruð metra frá upptökum eldsins. Samsett Fjöldi íbúða og heimila sem tapast hafa í stórbruna í Drammen í Noregi er kominn yfir hundrað. Arnar Jakobsson, sem búsettur hefur verið í Noregi síðastliðin tuttugu og sex ár, segist hafa mætt lögreglu- og slökkviliðsbíl um klukkan 15:35 síðdegis að staðartíma. „Þá leit ég upp í brekku og sá alelda hús,“ segir Arnar. „Maður hugsar með sér að það verði slökkt í þessu en svo réðu þeir ekkert við þetta.“ Húsið sem kviknaði fyrst í er staðsett í brekku um 200 metrum ofan við hús Arnars sem staðsett er á sléttlendi nærri á sem rennur gegnum bæinn. Eldurinn, sem fyrst logaði aðeins í einu húsi, var fljótur að breiða úr sér og berast með vindinum upp brekkuna. „Þetta er mjög þétt byggt með sex raðhús saman. Þegar eitt fer þá hverfur lengjan.“ Hverfi Arnars, þar sem eldurinn kom upp, heitir Krokstadelva.Google Maps Hiti og þurrkar plaga svæðið Miklir þurrkar hafa verið á svæðinu og lofthiti var þrjátíu og tvær gráður í dag þegar eldur blossaði upp. Sem betur fer fyrir Arnar og fjölskyldu leggur vindinn frá húsinu þeirra og í átt að eldsupptökum. Ljóst er að farið hefði mun verr ef öfugt hefði verið farið. Arnar hefur aftur á móti þurft að horfa upp á hús nágranna sinna fuðra upp í dag. „Það er dapurlegt að hugsa til þess að allt þetta fólk missi húsin sín,“ segir Arnar. „Maður fær alveg tárin í augun að horfa upp á þetta.“ Arnar segir það vera ljósan punkt að engar fregnir hafi borist af alvarlegum slysum eða dauðsföllum. Þar sem eldurinn hafi farið yfir hafi þó allt brunnið með, garðar fólks, bílar og hús. Heilt hverfi er horfið, yfir hundrað íbúðir og hús. Ekki er vitað um nein alvarleg slys á fólki. Skjáskot Mikið viðbragð Kallað var til slökkvilið úr öllum nálægum bæjum, þar á meðal frá höfuðborginni Ósló sem er í tæplega 50 kílómetra fjarlægð. Þá var einnig notast við þyrlur við slökkvistörfin sem venjulega eru notaðar til að berjast við skógarelda. Fyrst voru þær tvær að sögn Arnars en það var ekki fyrr en þær voru orðnar sex sem sást að eitthvað náðist að vinna á eldinum. Arnar, sem starfar innan byggingageirans, segist hafa heyrt af því að sent hafi verið út boð til allra sem hefðu yfir steypubíl að ráða að fylla hann af vatni og halda að svæði brunans. Þessi slanga leiðir vatn frá ánni sex hundruð metra leið upp hlíðina. Innsent Hús fjölskyldunnar umkringt viðbragðsaðilum Þyrlurnar hafa lent á flöt við hús Arnars milli atrenna og hafa Arnar og fjölskylda aðstoðað meðal annars með því að leyfa þyrluflugmönnunum að nota hjá sér klósettið. „Þeir eru hetjur, þessir menn,“ segir Arnar. „Þeir verða hér örugglega í alla nótt.“ Tankbílar dæla svo nýjum skammti á þyrlurnar áður en haldið er aftur af stað. Einnig hafa þyrlurnar sótt vatn í Drammen-á sem rennur í gegnum bæinn en lítið er í ánni eftir mikla þurrkatíð. „Það er alveg skrjáfaþurrt hérna,“ segir Arnar. Mikill hiti og skráfaþurrt hefur verið á svæðinu síðustu daga. Innsent Fyrir stundu var komið með stafla af pítsakössum fyrir viðbragðsaðila, segir Arnar, sem segist einnig hafa heyrt af því að börn hafi komið með ísmola til að hjálpa fólki að kæla sig en mikill hiti hefur verið á svæðinu síðustu daga, um og yfir þrjátíu stig. Mikið hefur verið haft samband við Arnar í dag, sérstaklega eftir að farið var að segja fréttir af brunanum á Íslandi. Arnari hafa jafnvel borist skilaboð frá fólki sem hann hafi ekki heyrt frá í lengri tíma. Þyrlurnar sveima fram og til baka með vatn í von um að ná tök á eldinum. Innsent Nokkuð er um Íslendinga búsetta í Drammen og er meðal annars haldið árlegt þorrablót, segir Arnar. Honum er þó ekki kunnugt um neina Íslendinga sem búa þar sem eldur hefur geisað í dag. Arnar hefur ekki getað slitið sig frá því að fylgjast með atburðarásinni í dag. Mikið hefur gengið á og Arnar segir gnýinn í þyrlunum minna á að vera á stríðssvæði. Sem betur fer sé hann nú farinn að greina breytingu og ástandið fari batnandi. „Nú er ekki lengur svartur reykur, bara hvítur reykur. Það er ekki komin stjórn en það er búið að minnka helling.“ Á nýjustu mynd Arnars má sjá að ástandið er farið að róast og slökkvilið er komið nær því að ráða niðurlögum eldsins. Innsent Arnar hefur ekki orðið var við neina biturð í garð yfirvalda og segir fólki þvert á móti þykja vel haldið utan um fólk í því ástandi sem skapast hefur. Í yfirlýsingu frá norsku lögreglunni nú á tíunda tímanum var því lýst yfir að eldurinn hafi tekið að róast niður. Enn hefur þó ekki verið lýst yfir að tekist hafi að ná niðurlögum hans. Von er á góðu í nótt. Eftir úrkomuleysi síðustu tveggja vikna er spáð úrhellisrigningu sem vonandi mun vonandi gera út um að kvikni í eldinum á ný. 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