Fjöldi slasaðra í jarðskjálftunum sem riðu yfir Venesúela í júní er talinn vera í kringum sextán þúsund og sjö hundruð en hamfarirnar urðu ríflega fimm þúsund manns til bana. Skjálftarnir, sem voru 7,2 og 7,5 að stærð, riðu yfir með um mínútu millibili þann 24. júní og lögðu strandríkið La Guaira, norður af Caracas, í rúst.
Nú hafa venesúelsk yfirvöld tilkynnt að þau hafi fengið þrjú hundruð fjörutíu og sex milljónir dala, eða um frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum til enduruppbyggingar eftir jarðskjálftana. Er þetta meðal þess sem fram kemur í franska fréttamiðlinum Le Monde.
Þar er einnig haft eftir Jorge Rodriguez, forseta þjóðþingsins, sem greindi frá því á Telegram að alls séu fimm þúsund sextíu og níu látnir en að flest dauðsföllin hafi orðið við strandlengjuna. Fjöldi slasaðra er talinn óbreyttur en sextán þúsund sjö hundruð og fjörutíu eru skráðir slasaðir. Þá hefur komið fram að flestir hafi þegar verið útskrifaðir af sjúkrahúsi.
Þá er greint frá því að Kristalina Georgieva, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hafi staðfest úthlutun fjármunanna og sagt á samfélagsmiðlinum X að stofnunin hefði „unnið með lykilaðilum til að hjálpa Venesúela að fá aðgang að eigin fjármunum hjá sjóðnum vegna brýnna mannúðarþarfa.
Um tuttugu þúsuns manns sem misstu heimili sín í skjálftunum búa í yfirfullum búðum, þar sem margar skortir vatnsveitu og viðunandi hreinlætisaðstöðu, er fram kemur í umfjöllun Le Monde.
Ástandið hefur versnað með hverri klukkustund sem líður í Venesúela þar sem fólk grefur í rústum þremur dögum eftir að tveir jarðskjálftar, 7,2 og 7,5 að stærð, riðu yfir með skömmu millibili. Sérfræðingar segja lykilatriði að ná fólki út í dag.
„Ég held að tala látinna eigi eftir að hækka,“ segir tónlistarmaðurinn landskunni, Páll Óskar Hjálmtýsson, um hörmungarnar í Venesúela. Skjálfti að stærð 7,5 reið þar yfir á miðvikudag í liðinni viku og er tala látinna komin upp í 2295 samkvæmt yfirvöldum. Eiginmaður Páls Óskars, Antonio, er venesúelskur.