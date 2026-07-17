Skógareldarnir sem brenna nú í Kanada eru síst í rénun og nú er staðfest að eldar brenna stjórnlaust á áttahundruð stöðum víðsvegar um landið en þó mest á svæðinu í kringum Toronto.
mengun er nú greinileg á stóru svæði sem nær frá Detroit og Toronto til New York borgar auk þess sem íbúar á Nýja Englandi hafa einnig orðið fyrir óþægindum af völdum reyksins. Aðvaranir um slæm loftgæði eru víða í gildi og fjölda viðburða sem halda átti utanhúss í dag og næstu daga hefur verið aflýst.
Fremur litlar skemmdir hafa orðið enn sem komið er ef undan eru skilin heimkynni ættbálks frumbyggja í Kanada á afskekktu svæði en ættbálkurinn þurfti að flýja eldana í heild sinni og segir höfðingi ættbálksins að öll húsin í þorpinu hafi brunnið til grunna.
Einnig komust lestarstjórar í hann krappann þegar lest þeirra var ekið inn í brennandi eldhaf. Þá sakaði þó ekki.