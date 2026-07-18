Eigandi áfengisverksmiðju í Laos hefur verið ákærður eftir að fjöldi fólks lést úr metanól-eitrun í borginni Vang Vieng, þar á meðal áströlsku bakpokaferðalangarnir Bianca Jones og Holly Morton-Bowles. Þær voru einungis nítján ára gamlar þegar þær létust eftir að hafa verið fluttar fárveikar á sjúkrahús í Tælandi. Foreldrar stúlknanna gefa lítið fyrir viðbrögð í Laos.
Ástralska ríkisstjórnin hefur í kjölfarið hækkað viðbúnaðarstig í ferðaviðvörunum sínum fyrir þá sem hyggjast leggja leið sína til Laos og ráðleggur ferðalöngum nú að „gæta ýtrustu varúðar“ vegna hættu á metanól-eitrun. Er þetta meðal þess sem kemur fram í umfjöllun breska fréttamiðilsins The Guardian.
„Við höfum endurskoðað ráðleggingar okkar fyrir Laos og hækkað almennt viðbúnaðarstig í ferðaviðvörunum,“ segir nú í uppfærslu á ferðavefnum Smartraveller.
Konurnar tvær, sem voru báðar nítján ára þegar þær létust, voru á ferðalagi um Suðaustur-Asíu þegar þær létust af völdum metanól-eitrunar eftir að hafa drukkið skot af áfengi sem líktist vodka á Nana-farfuglaheimilinu í borginni Vang Vieng.
Foreldrar Biöncu hafa tjáð sig í fréttum um að fjölskyldur beggja kvenna séu í sárum vegna „óásættanlegra“ ákæra í tengslum við dauðsföllin sem endurspegluðu ekki alvarleika málsins.
Greint er frá því í fréttum að dómstólar hafi sagt ákærurnar á hendur eiganda áfengisverksmiðjunnar sem framleiddi áfengið vera fyrir að selja matvæli sem eru heilsuspillandi og fyrir að reka ólöglega starfsemi.
Það þýðir að hinn ákærði gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm sem væri á bilinu þrír mánuðir til fjögur ár og sekt ef hann verður fundinn sekur, er vitnað í yfirvöld í Laos.
Atvikið kom upp í nóvember 2024 en þá létust einnig tvær danskar konur, bresk kona og bandarískur maður en maðurinn var fimmtíu og sjö ára þegar hann lést en konurnar voru hins vegar á tvítugsaldri.
Penny Wong, utanríkisráðherra Ástralíu, sagði í yfirlýsingu á föstudagsmorgun að hún væri „mjög svekkt og biturlega vonsvikin“ yfir því að yfirvöld væru ekki að sækjast eftir „alvarlegustu ákærunum“ í tengslum við dauðsföll kvennanna er fram kemur í umfjöllun The Guardian. Danskir embættismenn hafa gefið frá sér svipaðar yfirlýsingar.
Konurnar tvær, sem og hinir látnu ferðalangarnir, höfðu samkvæmt erlendum miðlum dvalið á Nana-farfuglaheimilinu, þar sem sumir drukku „ókeypis skot“ af laoskum vodka áður en þeir héldu á aðra skemmtistaði.
Þegar áströlsku unglingarnir skráðu sig svo ekki út af farfuglaheimilinu morguninn eftir eins og áætlað var, fundust þær veikar í herbergi sínu og voru að lokum fluttar á sjúkrahús í Tælandi, þar sem þær létust síðar.