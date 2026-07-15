Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. júlí 2026 12:32 Um 8.000 manns var sagt upp hjá Meta fyrr á árinu. Getty/Kevin Dietsch Tugir starfsmanna Meta hafa höfðað mál á hendur fyrirtækinu, sem þeir segja hafa notað gervigreind til að velja þá sem sagt var upp í fjöldauppsögn. Fyrirtækið, sem er móðurfélag Facebook, Instagram og WhatsApp, sagði upp samtals 8.000 starfsmönnum í uppsögninni. Samkvæmt kærunni var gervigreindin notuð til að velja þá starfsmenn sem sagt var upp en valið byggði á ýmis konar mælikvörðum, til að mynda eftirliti með innslætti á lyklaborð, viðveru og framleiðni. Þar sem tæknin var notuð til að „reikna út“ hverjum ætti að segja upp og yfirmenn komu almennt ekki að ákvörðuninni, segja starfsmennirnir að þeim hafi verið mismunað. Allir eiga það sameiginlegt að hafa verið frá vinnu þegar mælingarnar fóru fram. Þannig voru sumir í barnseignaleyfi, aðrir í veikindaleyfi og enn aðrir í umsömdu orlofi. Starfsmennirnir segja fyrirtækið þannig hafa mismunað gegn þeim á meðan þeir voru að nýta sér lögbundin réttindi. Þeir krefjast þess að uppsagnirnar verði frystar á meðan málið fer fyrir dómstóla. Málið afhjúpar mögulegar afleiðingar aukins eftirlits fyrirtækja með starfsmönnum sínum með aðstoð gervigreindar en Meta greindi frá því í fyrr á þessu ári að fyrirtækið myndi þaðan í frá skrásetja allan innslátt, alla músanotkun, vafraleitir, skilaboð, tölvupósta og staðsetningargögn starfsmanna til að þjálfa gervigreindina. Ákvörðunin var harkalega gagnrýnd og stjórnendur fyrirtækisins ákváðu í byrjun sumars að stöðva eftirlitið, að minnast kosti tímabundið. Meta hefur neitað því að gervigreindin hafi verið notuð við uppsagnirnar. Tækni Gervigreind Meta Bandaríkin Vinnumarkaður Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Innlent Fleiri fréttir Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Sjá meira