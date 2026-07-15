Erlent

Segja gervi­greindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mis­munun

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Um 8.000 manns var sagt upp hjá Meta fyrr á árinu.
Um 8.000 manns var sagt upp hjá Meta fyrr á árinu. Getty/Kevin Dietsch

Tugir starfsmanna Meta hafa höfðað mál á hendur fyrirtækinu, sem þeir segja hafa notað gervigreind til að velja þá sem sagt var upp í fjöldauppsögn. Fyrirtækið, sem er móðurfélag Facebook, Instagram og WhatsApp, sagði upp samtals 8.000 starfsmönnum í uppsögninni.

Samkvæmt kærunni var gervigreindin notuð til að velja þá starfsmenn sem sagt var upp en valið byggði á ýmis konar mælikvörðum, til að mynda eftirliti með innslætti á lyklaborð, viðveru og framleiðni.

Þar sem tæknin var notuð til að „reikna út“ hverjum ætti að segja upp og yfirmenn komu almennt ekki að ákvörðuninni, segja starfsmennirnir að þeim hafi verið mismunað. Allir eiga það sameiginlegt að hafa verið frá vinnu þegar mælingarnar fóru fram.

Þannig voru sumir í barnseignaleyfi, aðrir í veikindaleyfi og enn aðrir í umsömdu orlofi.

Starfsmennirnir segja fyrirtækið þannig hafa mismunað gegn þeim á meðan þeir voru að nýta sér lögbundin réttindi. Þeir krefjast þess að uppsagnirnar verði frystar á meðan málið fer fyrir dómstóla.

Málið afhjúpar mögulegar afleiðingar aukins eftirlits fyrirtækja með starfsmönnum sínum með aðstoð gervigreindar en Meta greindi frá því í fyrr á þessu ári að fyrirtækið myndi þaðan í frá skrásetja allan innslátt, alla músanotkun, vafraleitir, skilaboð, tölvupósta og staðsetningargögn starfsmanna til að þjálfa gervigreindina.

Ákvörðunin var harkalega gagnrýnd og stjórnendur fyrirtækisins ákváðu í byrjun sumars að stöðva eftirlitið, að minnast kosti tímabundið.

Meta hefur neitað því að gervigreindin hafi verið notuð við uppsagnirnar.

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