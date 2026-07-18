Slökkviliðið í Drammen hefur náð tökum á eldinum sem geisað hefur í íbúðahverfinu Krokstadelva í útjaðri borgarinnar síðan um miðjan gærdaginn. Fjögur hundruð manns hefur verið gert að rýma svæðið og fleiri en hundrað íbúðir eru gjörskemmdar.
Jan Helge Kaiser, slökkviliðsstjóri í Vestfold, segir að áfram verði barist við eldinn fram eftir degi. Hann skrifar á samfélagsmiðlum í morgun að áfram logi víða í hverfinu og í skóginum umhverfis hann.
Samkvæmt umfjöllun norska ríkisútvarpsins eru tólf slökkviliðsbílar í hverfinu og tvær þyrlur. Þar að auki eru fjórar þyrlur til viðbótar á leiðinni á vettvang til að aðstoða við slökkvistorfin. Lögregla er einnig á vettvangi.
Ekki hafa borist neinar tilkynningar um íbúa sem er saknað. Tveir hafa verið fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar og er annar þeirra fulltrúi almannavarna. Slökkviliðsmaður slasaðist einnig lítilháttar og átta lögreglumenn hafa orðið fyrir vægri reykeitrun.
„Það má nota orðið hamfarir þegar svona stórbruni verður,“ segir Kjell Arne Hermansen bæjarstjóri í Drammen.
Að hans sögn eru um fjögur hundruð manns á lista yfir fólk sem hefur verið gert að rýma heimili sín. Þau dvelja á rýmingarmiðstöð bæjarins á Scandic Hotell Ambassadeur og á öðrum hótelum í bænum. Margir hafa einnig leitað skjóls hjá ættingjum og vinum.
Jan Rundtom hjá neyðarlínunni segir í morgun að ekki sé hætta á að eldurinn breiði úr sér til fleiri byggða. Þá sé einnig von á rigningu þegar líður á daginn.