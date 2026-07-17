Áhyggjur fara nú vaxandi af því að Donald Trump Bandaríkjaforseti og stofnanir undir honum muni freista þess að hafa áhrif á úrslit þingkosninganna í haust, ef þau verða óhagstæð. Trump fór mikinn í ræðu í nótt, þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rök fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefði verið „stolið“.
Meginþema ávarps Trump í nótt gekk út á það hversu óöruggar kosningar væru í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslitin og hversu viðkvæmar þær væru fyrir erlendum áhrifum. Þar nefndi hann Kína sérstaklega og ítrekað en Rússa aðeins einu sinni.
Trump er enn að reyna að telja mönnum trú um að hann sé raunverulegur sigurvegari kosninganna 2020, þar sem Joe Biden var kjörinn forseti. Hann hefur ítrekað haldið því fram að kosningunum hafi verið stolið með svikum og prettum, án þess að gefa kosningunum 2016 og 2024, þegar hann vann, nokkurn gaum.
Hið rétta er að Donald Trump hefur sjálfur gengið markvisst fram í því að hola þær stofnanir að innan sem hafa með kosningaeftirlit að gera og sent fulltrúa sína út af örkinni til að leggja hald á kosningagögn.
Trump sagði í nótt að hann hefði ákveðið að gera gögn opinber sem bentu til þess að kosningar í Bandaríkjunum væru afar viðkvæmar fyrir afskiptum. Samkvæmt erlendum miðlum styðja umrædd gögn hins vegar alls ekki þá niðurstöðu.
Þess ber að geta að þrátt fyrir þráhyggju Trump gagnvart niðurstöðunni 2020 hafa rannsóknir yfirvalda ávallt leitt í ljós að kosningarnar það árið hafi verið einar þær öruggustu í sögu landsins.
Aðeins um 37 prósent Bandaríkjamanna eru ánægðir með störf forsetans samkvæmt nýjustu könnunum. Margir eru afar óánægðir með það að lífskjör hafi ekkert batnað og þá er stríðsreksturinn í Íran síður en svo vinsæll.
Spámenn meta líkurnar á því að Demókratar taki aftur fulltrúadeildina í þingkosningunum í haust yfir 80 prósent og þá eygja þeir fræðilegan möguleika á því að ná meirihluta í öldungadeildinni.
Trump hefur brugðist við þróun mála með því að leggja mikla áherslu á kosninga„umbætur“, sem felast meðal annars í því að kjósendur framvísi fæðingavottorði eða skilríki með mynd á kjörstað. Þetta myndi hafa það í för með sér að fjöldi Bandaríkjamanna gæti ekki kosið, þar sem margir eiga engin slík skilríki.
Þá eru uppi áhyggjur af því að stofnanir undir stjórn forsetans muni freista þess að hafa áhrif á úrslit kosninganna, til að mynda með því að leggja hald á atkvæði eða vélarnar sem notaðar eru til að kjósa.