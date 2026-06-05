Finnlandsforseti vill stækka Evrópusambandið allverulega og vill helst fjölga aðildarríkjum úr 27 í 40. Sambandið verði að „hugsa stórt“ og nefnir hann Ísland, Noreg og jafnvel Kanada í því samhengi.
CNBC greinir frá því að Alexander Stubb Finnlandsforseti hafi sagt á orkuráðstefnu í gær að hann vildi stækka Evrópusambandið úr 27 ríkjum í 40.
„Á þessari stundu þurfum við að hugsa stórt og landfræðilega. Við verðum að stækka eða að minnsta kosti skapa aðild sem er nógu sveigjanleg til að ná til samtals fjörutíu Evrópuríkja, eða jafnvel ríkja utan Evrópu,“ sagði Stubb en hann hefur áður lýst því að hann vilji fá Kanada inn í Evrópusambandið.
„Væri það ekki yndislegt ef Kanada væri 28. ríki Evrópusambandsins frekar en 51. ríki Bandaríkjanna?“ spurði hann og vísaði þar væntanlega til samfélagsmiðlafærslna Donalds Trumps Bandaríkjaforseta þar sem ýjað var að því að innlima Kanada inn í Bandaríkin.
Hann sagði að ESB ætti að horfa til vesturs og fá Bretland, sem formlega yfirgaf sambandið árið 2020, aftur inn í hópinn, eða að minnsta kosti „eins nálægt og mögulegt er“.
Forsetinn nefndi allmörg fleiri dæmi um lönd sem gætu gengið inn í Evrópusambandið: Úkraínu, Moldóvu og Georgíu, og jafnvel Tyrkland. Þá nefndi hann einnig Serbíu, Kosóvó, Albaníu, Svartfjallaland, Norður-Makedóníu og Bosníu og Hersegóvínu.
„Og svo að lokum, þau sem eru mér virkilega hjartfólgin, ef þú ferð norður, er Ísland, sem heldur brátt þjóðaratkvæðagreiðslu, og svo Noregur,“ sagði Stubb.