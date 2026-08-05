Hnífjafnt í nýrri könnun Sigurgeir Þorkelsson skrifar 5. ágúst 2026 22:10 Kjósendur eru klofnir í afstöðu sinni til mögulegra viðræðna við ESB. Mynd er úr safni. Vísir/Viktor Ný könnun Gallup sem gerð er fyrir Áfram Ísland-hreyfinguna leiðir í ljós að kjósendur skiptast í tvær jafnar fylkingar þegar spurt er um afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Átta prósent segjast óákveðin en 46 prósent eru síðan á sitt hvorri hliðinni, já og nei. Gengið verður til þjóðaratkvæðis um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við ESB í lok mánaðar og virðist aukinn hiti vera að færast í kosningabaráttuna nú þegar nær líður kjördegi og sumarfríum er lokið hjá mörgum. Mjótt hefur verið á munum í könnunum en já-hliðin hefur hingað til haft naumt forskot. Miðað við þessar nýjustu tölur hefur dregið saman með hliðunum tveimur. Könnunin var gerð dagana 15.–30. júlí fyrir Áfram Ísland, samtök á nei-hlið umræðunnar. Það er Morgunblaðið sem greinir frá en í frétt sinni bendir blaðið á að það séu einungis 40% sem tóku afstöðu til spurningarinnar, sem telst lágt. Er því velt upp hvort það merki að mörg eigi enn eftir að ákveða sig. Munur er á afstöðu íbúa höfuðborgarsvæðisins og íbúa landsbyggðarinnar. Á höfuðborgarsvæðinu hyggjast 55 prósent segja já en á landsbyggðinni hyggjast 56 prósent segja nei. Sé litið til aldurs er mest neikvæðni meðal hinna elstu og hinna yngstu en þau sem eru á miðjum aldri eru almennt jákvæðari gagnvart viðræðum. Ekki þykir teljandi munur á afstöðu karla og kvenna en fleiri konur eru þó enn óákveðnar. Vísir birti í gær niðurstöður úr skoðanakönnun Maskínu þar sem meðal annars kom fram að fjörutíu prósent þjóðarinnar telja að innganga í ESB muni ekki hafa áhrif á matvælaverð. Skoðanakannanir Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Innlent Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki Innlent Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Innlent „Sá spyr sem ekki veit“ Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Innlent Fleiri fréttir Hnífjafnt í nýrri könnun Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Rannsókn á andláti, kosningastyrkir án eftirlits og Ómar heiðraður Dósaþjófur hótaði að bíta húsráðanda „Sá spyr sem ekki veit“ Tíu áfram í haldi grunaðir í tveimur stórfelldum málum Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Sjá meira