Innlent

Hníf­jafnt í nýrri könnun

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Kjósendur eru klofnir í afstöðu sinni til mögulegra viðræðna við ESB. Mynd er úr safni.
Kjósendur eru klofnir í afstöðu sinni til mögulegra viðræðna við ESB. Mynd er úr safni. Vísir/Viktor

Ný könnun Gallup sem gerð er fyrir Áfram Ísland-hreyfinguna leiðir í ljós að kjósendur skiptast í tvær jafnar fylkingar þegar spurt er um afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Átta prósent segjast óákveðin en 46 prósent eru síðan á sitt hvorri hliðinni, já og nei.

Gengið verður til þjóðaratkvæðis um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við ESB í lok mánaðar og virðist aukinn hiti vera að færast í kosningabaráttuna nú þegar nær líður kjördegi og sumarfríum er lokið hjá mörgum.

Mjótt hefur verið á munum í könnunum en já-hliðin hefur hingað til haft naumt forskot. Miðað við þessar nýjustu tölur hefur dregið saman með hliðunum tveimur.

Könnunin var gerð dagana 15.–30. júlí fyrir Áfram Ísland, samtök á nei-hlið umræðunnar. Það er Morgunblaðið sem greinir frá en í frétt sinni bendir blaðið á að það séu einungis 40% sem tóku afstöðu til spurningarinnar, sem telst lágt. Er því velt upp hvort það merki að mörg eigi enn eftir að ákveða sig.

Munur er á afstöðu íbúa höfuðborgarsvæðisins og íbúa landsbyggðarinnar. Á höfuðborgarsvæðinu hyggjast 55 prósent segja já en á landsbyggðinni hyggjast 56 prósent segja nei. Sé litið til aldurs er mest neikvæðni meðal hinna elstu og hinna yngstu en þau sem eru á miðjum aldri eru almennt jákvæðari gagnvart viðræðum.

Ekki þykir teljandi munur á afstöðu karla og kvenna en fleiri konur eru þó enn óákveðnar.

Vísir birti í gær niðurstöður úr skoðanakönnun Maskínu þar sem meðal annars kom fram að fjörutíu prósent þjóðarinnar telja að innganga í ESB muni ekki hafa áhrif á matvælaverð. 

Skoðanakannanir Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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