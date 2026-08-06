„Þetta slapp mjög vel,“ segir Arnþór Ingi Hermannsson en sonur hans tókst á loft með hoppukastala í mikilli vindhviðu á bæjarhátíðinni Neistaflugi í Neskaupstað. Arnþór heldur ró sinni meðan hann segir frá atburðinum en lýsing hans er uggvænleg.
„Vonandi læra menn af þessu,“ segir Arnþór sem tekur þó skýrt fram að það síðasta sem hann vilji gera sé að lasta einhvern. Arnþór minnist slyss af svipuðum toga sem varð á Akureyri sumarið 2021 þar sem fjögur börn slösuðust svo af hlaust dómsmál og ítrekar að hann vilji bara að lærdómur sé dreginn af málinu.
Arnþór hugðist halda heim á leið af hátíðinni og skilja son sinn, Hlyn, eftir í umsjá annarra hátíðargesta þegar hann sá hoppukastalann byrja að færast.
„Hann er ekki fokinn, en hann er farinn að færast til og Hlynur er enn þá í honum ásamt öðrum strák.“
Strákarnir voru þar báðir fastir í einhvers konar teygju sem var hluti af hoppukastalanum. Hlynur sagði pabba sínum eftir á að hinn strákurinn hefði losað sig úr teygjunni og yfirgefið kastalann strax og hann tók að hreyfast. Það gekk hins vegar ekki jafn greitt fyrir Hlyn að losa sig. Þegar hinn strákurinn fer úr kastalanum er síðan eins og losað hafi verið um ballast, kastalinn tekst á loft og skellur á girðingu aftan við hann.
„Kastalinn fer yfir og Hlynur sonur minn í rauninni hangir enn þá í spottanum og kastast á girðinguna.“
Næst fór kastalinn að lyftast upp girðinguna en hinum megin við hana beið tuttugu metra hár klettaveggur.
„Þá er síðan kastalinn að draga hann, þar sem hann er á girðingunni, yfir girðinguna.“
Annað fólk hafi þá komið aðvífandi til að aðstoða en Arnþór segist lítið hafa tekið eftir því, öll athygli hans hafi verið á að ná að bjarga syni sínum.
„Ég næ einhvern veginn í teygjuna og einhver annar grípur í strákinn,“ lýsir Arnþór.
Þeir þrír hafi þá togast með hoppukastalanum upp girðinguna, sem Arnþór segir að sé um þriggja metra há.
„Við erum eiginlega komnir upp á topp girðingarinnar þegar teygjan slitnar.“
Hlyni var þar bjargað frá því að fjúka með kastalanum yfir girðinguna.
„Það er hátt fall hinum megin, stórgrýtt og svona tuttugu metrar niður. Þetta hefði alveg getað endað mjög illa,“ segir Arnþór.
„Þetta slapp mjög vel en ég held að við hefðum ekki mátt vera mikið seinni að grípa hann því hann var að fara mjög hratt upp girðinguna,“ segir Arnþór og eftir í loftinu hangir spurningin um hvað hefði gerst ef hoppukastalinn hefði fokið yfir, og ellefu ára Hlynur með.
„Ég er enn þá að ná mér,“ segir Arnþór. Hlynur hafi verið fljótur að ná sér en atburðarásin er Arnþóri enn í fersku minni.
„Það var gott veður en svo bara kemur þessi vindhviða.“
Hlynur, ásamt vini, voru aðeins tveir eftir í hoppukastalanum þegar hann tókst á loft. Tilkynning hafði borist frá sviðinu sem kallaði hin börnin þangað. Arnþór segist ekki viss hvort tilkynningin hafi verið út af veðrinu sem skyndilega breyttist eða vegna barnasýningarinnar sem var að hefjast.
„Ég bara heyrði þetta ekki,“ segir hann.
„En það fuku í rauninni tveir kastalar, þessi og einn annar, það bara voru allir krakkar farnir nema þessir tveir. Þeir kannski bara hafa ekki heyrt þetta,“ veltir Arnþór upphátt fyrir sér. Hann viðurkennir að það sé ekki þessi hluti atburðarásarinnar sem hann muni best, heldur frekar slysið sjálft.
Arnþór segist þegar hafa orðið var við umræðu í kjölfar slyssins, meðal annars í Reykjavík síðdegis þar sem rætt var við Herdísi Storgaard, sérfræðing í öryggi barna, en í viðtalinu kom meðal annars fram að engar reglugerðir gildi um hoppukastala og notkun þeirra hér á landi.
„Það er engin reglugerð sem segir til dæmis hvernig hann á að vera festur niður,“ segir Arnþór.
Skemmst er síðan að minnast atviks fyrr í sumar þegar barn slasaðist á Bryggjuhátíð á Eyrarbakka þegar hringekja bilaði. Samkvæmt eiganda tækisins hafði það þá nýverið búið að standast skoðun Vinnueftirlitsins.
„Þetta er náttúrulega bara slys,“ segir Arnþór. „Það síðasta sem ég vil gera er að lasta einhvern en þetta var náttúrulega ekkert fest niður.“
Notaðir hafi verið sandpokar til að bæta þyngd á kastalann, líkt og tíðkast, segir Arnþór, en engar festingar voru til staðar.
„Ef það kemst vindur undir þetta þá er enginn sandpoki að fara að halda þessu. Þá er þetta bara eins og fallhlíf.“
„En þetta allavega slapp mjög vel og vonandi bara læra menn af þessu,“ klykkir Arnþór út með.