Innlent

Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Posar frá Verifone hættu að virka í um eina og hálfa klukkustund í kvöld.
Posar frá Verifone hættu að virka í um eina og hálfa klukkustund í kvöld. Getty

Fréttastofu bárust í kvöld ábendingar um að greiðslumiðlun hjá bæði Verifone og Rapyd lægi niðri, til að mynda í Laugarásbíói og Sambíóunum.

Fregnirnar fengust staðfestar frá starfsfólki bæði Sambíóakeðjunnar og Laugarásbíós en það var ekki tilbúið að koma fram undir nafni. Bæði fyrirtæki nota greiðsluposa Verifone. Starfsfólk lýsir því að bilunin hafi staðið yfir í um einn og hálfan tíma og haft þó nokkur áhrif á starfsemi.

Sýningar sem hófust klukkan átta voru nýhafnar þegar bilunin skall á samkvæmt starfsmanni Sambíóa, sem staðfestir að hún hafi haft áhrif á keðjuna alla.

„Þetta var dálítið mikið stress,“ viðurkennir starfsmaðurinn.

Laugarásbíó nýtir einnig posa frá Verifone og hafði bilunin mikil áhrif á afgreiðslu í hléi sýninga en erfitt reyndist að hefja sýningu myndarinnar aftur á réttum tíma.

Bilun í greiðslulausn Rapyb fékkst staðfest frá starfsmanni Nordica-hótels. Hann sagði að hún hefði staðið yfir í um klukkustund.

Fréttastofu reyndist ekki unnt að ná sambandi við Rapyd vegna málsins. Hjá Verifone var aðeins í boði að ræða við starfsmann sem sinnir neyðarþjónustu sem útskýrði að hann gæti ekki svarað spurningum fjölmiðla um málið.

„Ég get hvorki neitað né staðfest,“ sagði starfsmaðurinn.

Veist þú hver skýringin er á bak við bilunina? Lentir þú í biluninni? Við tökum á móti frásögnum og myndum á ritstjorn@visir.is. 

Greiðslumiðlun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið