Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Sigurgeir Þorkelsson skrifar 5. ágúst 2026 23:20 Posar frá Verifone hættu að virka í um eina og hálfa klukkustund í kvöld. Getty Fréttastofu bárust í kvöld ábendingar um að greiðslumiðlun hjá bæði Verifone og Rapyd lægi niðri, til að mynda í Laugarásbíói og Sambíóunum. Fregnirnar fengust staðfestar frá starfsfólki bæði Sambíóakeðjunnar og Laugarásbíós en það var ekki tilbúið að koma fram undir nafni. Bæði fyrirtæki nota greiðsluposa Verifone. Starfsfólk lýsir því að bilunin hafi staðið yfir í um einn og hálfan tíma og haft þó nokkur áhrif á starfsemi. Sýningar sem hófust klukkan átta voru nýhafnar þegar bilunin skall á samkvæmt starfsmanni Sambíóa, sem staðfestir að hún hafi haft áhrif á keðjuna alla. „Þetta var dálítið mikið stress,“ viðurkennir starfsmaðurinn. Laugarásbíó nýtir einnig posa frá Verifone og hafði bilunin mikil áhrif á afgreiðslu í hléi sýninga en erfitt reyndist að hefja sýningu myndarinnar aftur á réttum tíma. Bilun í greiðslulausn Rapyb fékkst staðfest frá starfsmanni Nordica-hótels. Hann sagði að hún hefði staðið yfir í um klukkustund. Fréttastofu reyndist ekki unnt að ná sambandi við Rapyd vegna málsins. Hjá Verifone var aðeins í boði að ræða við starfsmann sem sinnir neyðarþjónustu sem útskýrði að hann gæti ekki svarað spurningum fjölmiðla um málið. „Ég get hvorki neitað né staðfest,“ sagði starfsmaðurinn. Veist þú hver skýringin er á bak við bilunina? Lentir þú í biluninni? Við tökum á móti frásögnum og myndum á ritstjorn@visir.is. Greiðslumiðlun Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Innlent Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Innlent Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Innlent Fleiri fréttir Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Hnífjafnt í nýrri könnun Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Rannsókn á andláti, kosningastyrkir án eftirlits og Ómar heiðraður Dósaþjófur hótaði að bíta húsráðanda „Sá spyr sem ekki veit“ Tíu áfram í haldi grunaðir í tveimur stórfelldum málum Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Sjá meira