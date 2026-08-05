Kristrún Frostadóttir var gestur Bítisins á Bylgjunni í morgun. Þar sat hún fyrir svörum um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu, stöðuna í efnahagsmálunum og margt fleira. Þá var opnað fyrir símann og hlustendur fengu tækifæri til að ræða við forsætisráðherra.
Drjúgur tími var tekinn frá fyrir viðtalið og þar var farið um víðan völl. Meðal þess sem þáttastjórnendur spurðu hana út í voru sýnileiki hennar í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, hvort varanlegar undanþágur væru raunhæfur möguleiki í aðildarviðræðum við ESB, verðbólgan, vextir og sleggjan umtalaða og sú staðreynd að kjarasamningar munu að óbreyttu losna í haust.
Að því loknu gafst hlustendum tækifæri til þess að spyrja hana út í hvaðeina sem þeim lá á hjarta.