Á annað hundrað leituðu til HSU yfir verslunarmannahelgina Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. ágúst 2026 06:29 Einn var fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Tæplega 150 leituðu læknisaðstoðar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum yfir verslunarmannahelgina á meðan Þjóðhátíð í Eyjum stóð yfir. Einn var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Yfir helgina leituðu alls 95 á heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum og 52 í sjúkraskýlið á þeirra vegum. Í sjúkraskýlinu tókst að sinna langflestum en örfáir þurftu að fara áfram á heilsugæsluna yfir nóttina samkvæmt færslu HSU á Facebook. „Það er alltaf sérstök stemning sem fylgir því að vinna á Þjóðhátíð. Flestir eru í góðu skapi og allir leggja sig fram um að gera sitt besta. Við sem erum að vinna eru jafnframt mörg að undirbúa hátíðina með okkar fjölskyldum og mörg sinna einnig öðrum verkefnum fyrir ÍBV yfir helgina,“ er haft eftir Þórunni Pálsdóttur, hjúkrunarfræðingi í Vestmannaeyjum, sem var ein þeirra sem héldu utan um starfsemina um helgina. „Þegar helgin er að baki eru því flestir orðnir þreyttir, en jafnframt stoltir af góðu samstarfi og vel unnu verki.“ Fundað var á hverjum degi með fulltrúum heilsugæslu, sjúkradeildar, lögreglu, sjúkraflutninga, ÍBV, gæslu og sálgæsluteymis þar sem farið var yfir stöðu mála. Einnig var farið yfir það sem mætti bæta til að tryggja sem best öryggi og þjónustu. Að minnsta kosti einu sinni þurfti að kalla út þyrlusveit Landhelgisgæslunnar yfir helgina. Einn maður var sóttur sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í eyjunni og hann fluttur á Landspítalann í Fossvogi. Vestmannaeyjar Þjóðhátíð í Eyjum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Mest lesið Tómar hillur í vopnabúrum Bandaríkjanna Erlent Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Innlent Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Innlent Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Innlent Hnífjafnt í nýrri könnun Innlent Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Innlent „Sá spyr sem ekki veit“ Innlent Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Innlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Fleiri fréttir Á annað hundrað leituðu til HSU yfir verslunarmannahelgina Snör viðbrögð björguðu ellefu ára dreng þegar hoppukastala tók á loft Neitaði að gefa upp persónuupplýsingar Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Hnífjafnt í nýrri könnun Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Rannsókn á andláti, kosningastyrkir án eftirlits og Ómar heiðraður Dósaþjófur hótaði að bíta húsráðanda „Sá spyr sem ekki veit“ Tíu áfram í haldi grunaðir í tveimur stórfelldum málum Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Sjá meira