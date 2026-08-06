Innlent

Á annað hundrað leituðu til HSU yfir verslunar­manna­helgina

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Einn var fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur.
Einn var fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur. Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Tæplega 150 leituðu læknisaðstoðar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum yfir verslunarmannahelgina á meðan Þjóðhátíð í Eyjum stóð yfir. Einn var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar.

Yfir helgina leituðu alls 95 á heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum og 52 í sjúkraskýlið á þeirra vegum. Í sjúkraskýlinu tókst að sinna langflestum en örfáir þurftu að fara áfram á heilsugæsluna yfir nóttina samkvæmt færslu HSU á Facebook.

„Það er alltaf sérstök stemning sem fylgir því að vinna á Þjóðhátíð. Flestir eru í góðu skapi og allir leggja sig fram um að gera sitt besta. Við sem erum að vinna eru jafnframt mörg að undirbúa hátíðina með okkar fjölskyldum og mörg sinna einnig öðrum verkefnum fyrir ÍBV yfir helgina,“ er haft eftir Þórunni Pálsdóttur, hjúkrunarfræðingi í Vestmannaeyjum, sem var ein þeirra sem héldu utan um starfsemina um helgina.

„Þegar helgin er að baki eru því flestir orðnir þreyttir, en jafnframt stoltir af góðu samstarfi og vel unnu verki.“

Fundað var á hverjum degi með fulltrúum heilsugæslu, sjúkradeildar, lögreglu, sjúkraflutninga, ÍBV, gæslu og sálgæsluteymis þar sem farið var yfir stöðu mála. Einnig var farið yfir það sem mætti bæta til að tryggja sem best öryggi og þjónustu.

Að minnsta kosti einu sinni þurfti að kalla út þyrlusveit Landhelgisgæslunnar yfir helgina. Einn maður var sóttur sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í eyjunni og hann fluttur á Landspítalann í Fossvogi.

Vestmannaeyjar Þjóðhátíð í Eyjum Heilbrigðisstofnun Suðurlands

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