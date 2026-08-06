Yngsta barnið sem fékk boð um pláss fimmtán mánaða

Yngsta barnið sem fékk boð um vistun í leikskóla í Reykjavík í haust er fætt í júní 2025 og verður því um fimmtán mánaða þegar það hefur leikskólavist í haust.
Öll börn sem verða átján mánaða 1. september, það er öll börn sem eru fædd í febrúar 2025 og eldri, fengu boð um leikskóla í stóru úthlutuninni sem hófst í mars og lauk í apríl.
Í maí voru 5.344 börn í borgarreknum leikskólum og 1.391 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum. Samkvæmt svari borgarinnar um málið fengu foreldrar 1.658 barna í borgarreknum leikskólum og 191 barna í sjálfstætt starfandi leikskólum boð í stóru úthlutuninni fyrir haustið 2026 eða alls 1.849 börn.
„Mjög misjafnt var hversu langt niður í aldur unnt var að bjóða pláss í einstaka leikskóla en öll börn 18 mánaða og eldri fengu boð um vistun í leikskóla í stóru úthlutuninni, þó kom það fyrir að þau fengju ekki sitt fyrsta val,“ segir í svari borgarinnar.
Þar kemur einnig fram að þegar stóru úthlutuninni var lokið hafi verið unnið áfram með þann biðlista sem hafði myndast eftir það og börnum boðin pláss sem eru fædd í mars og apríl 2025 í leikskólum þar sem enn voru laus pláss.
„Einnig var farið neðar í aldri í leikskóla með skilgreindar ungbarnadeildir, ef ekki voru eldri börn á biðlista þess skóla, og var yngsta barn sem fékk boð fætt í júní 2025.“
Að lokum kemur fram að innritun standi yfir allt árið þannig að öll pláss sem losna nýtist.
„Almennt er aldur barna 18 mánaða miðað við 1. september en farið er neðar í aldri að því gefnu að ekki sé eldra barn á biðlista hjá þeim leikskóla.“
Hvað varðar mönnun í leikskólum borgarinnar kemur fram í svari borgarinnar að kannað sé með mönnun að hausti og því liggi ekki fyrir upplýsingar að svo stöddu um hvort það vanti starfsfólk eða hvar.