Fótbolti

Infantino sagður biðla til Trump um hjálp

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinirnir Donald Trump Bandaríkjaforseti og Gianni Infantino, forseti FIFA, á verðlaunaafhendingunni eftir úrslitaleik HM á dögunum.
Vinirnir Donald Trump Bandaríkjaforseti og Gianni Infantino, forseti FIFA, á verðlaunaafhendingunni eftir úrslitaleik HM á dögunum. Getty/Hannah Peters

Knattspyrnusambönd Wales og Svíþjóðar hafa riðið á vaðið með því að draga formlega stuðning sinn við forseta FIFA til baka en forsetinn umdeildi vill nú að sjálfur Bandaríkjaforseti komi sér til bjargar.

Sænska knattspyrnusambandið hefur ákveðið að styðja ekki forseta FIFA, Gianni Infantino, í komandi endurkjöri og bætist þar í hóp þeirra sambanda sem hafa hætt við að styðja hinn umdeilda forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins,

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá sænska knattspyrnusambandinu en á sama tíma berast fréttir af því að Infantino leiti aðstoðar á kunnuglegum slóðum, nefnilega hjá góðvini sínum Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Sænska sambandið vill finna nýjan forseta. „Á aukastjórnarfundi á mánudag ákváðum við að við berum ekki lengur traust til forystu Gianni Infantino. Það byggir á mati okkar á þróun FIFA til lengri tíma. Við sjáum ítrekaða annmarka þegar kemur að stjórnarháttum, gagnsæi og rekstrarstjórnun. Knattspyrnan á að einkennast af gagnsæi, ábyrgð og virðingu fyrir lýðræðislegum grundvallarreglum,“ sagði Simon Åström, forseti sænska knattspyrnusambandsins.

„Þegar við sjáum ekki lengur að þetta gegnsýrir forystuna verðum við að bregðast við. Þess vegna munum við nú vinna með UEFA og öðrum landssamböndum að því að finna annan frambjóðanda,“ hélt hann áfram.

UEFA brást harkalega við áformum Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja hlutdeild í HM til einkafjárfesta. FIFA dró síðar tillöguna til baka eftir meðal annars hótanir um sniðgöngu frá Knattspyrnusambandi Evrópu.

„Núverandi forysta FIFA hefur ekki aðeins misst traust UEFA, heldur einnig traust margra annarra meðlima knattspyrnufjölskyldunnar,“ skrifaði UEFA.

Wales varð fyrsta af 211 aðildarsamböndum FIFA til að draga til baka stuðningsyfirlýsingu við Infantino sem þegar hafði verið gefin. Meira en 200 sambönd höfðu fyrir síðustu krísu lýst yfir stuðningi við framboð Infantino árið 2027.

Enska sambandið er sagt ætla að gera hið sama og nú hafa Svíar gefið það formlega út.

Það nýjasta af fréttum af Infantino sjálfum er frétt New York Post um að hann hafi biðlað til Hvíta hússins undir stjórn Trump um að bjarga starfi sínu. Í beinu framhaldi áformar hann viðræður við utanríkisráðherrann Marco Rubio

Infantino vill að ríkisstjórn Trump hjálpi honum að halda embætti sínu og hefur áætlað einkaviðræður við utanríkisráðherrann Marco Rubio á mánudag innan um vaxandi þrýsting á hann um að segja af sér.

Tveir heimildarmenn sem þekkja til málsins staðfestu að Infantino muni eiga símtal við æðsta erindreka Bandaríkjanna í dag.

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