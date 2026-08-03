Fótbolti

Fimm­tán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mis­tök

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Micael Leandro da Silva frá dögum hans sem leikmanns São Paulo Futebol Clube.
Micael Leandro da Silva frá dögum hans sem leikmanns São Paulo Futebol Clube. @SaoPauloFC

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Micael Leandro da Silva var myrtur á laugardaginn þegar hann var að spila fótboltaleik í Maceió í Alagoas-sýslu í Brasilíu. Hann var bara fimmtán ára og hafði áður spilað með unglingaliðum São Paulo.

Það hræðilegasta við þessar hræðilegu fréttir var að strákurinn var skotinn til bana fyrir mistök eins og kemur fram í frétt CNN í Brasilíu. Drengurinn var fluttur á sjúkrahús en ekki tókst að bjarga lífi hans.

Micael Leandro spilaði fyrir CSA félagið, sem syrgði dauða leikmannsins. „Centro Sportivo Alagoano harmar innilega dauða unga mannsins Micael Leandro, sem var í U-15 liði Azulão. Við vottum vinum og fjölskyldu samúð okkar á þessari erfiðu stundu. Við vonum að viðeigandi yfirvöld rannsaki málið til að leysa þennan hrottalega glæp,“ skrifaði félagið frá Alagoas í yfirlýsingu.

Hann lék einnig fyrir São Paulo Futebol Clube áður en hann skipti yfir í CSA.

„Micael kom til félagsins á seinni helmingi síðasta árs og var hjá félaginu til apríl á þessu ári. Leikmaðurinn spilaði í U-14 og U-15 unglingaflokkunum í Cotia og vann Fictor U-15 bikarinn árið 2026. São Paulo Futebol Clube vottar fjölskyldu og vinum samúð sína á þessari miklu sorgarstundu,“ skrifaði São Paulo í yfirlýsingu.

Atvikið er talið hafa verið framið vegna deilna milli hópa sem tengjast eiturlyfjasölu en hafði ekkert með Michael að gera.

Liðsfélagar hans minntust Micaels eins og sjá má hér fyrir neðan.

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