Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 13:43 Micael Leandro da Silva frá dögum hans sem leikmanns São Paulo Futebol Clube. @SaoPauloFC Brasilíski knattspyrnumaðurinn Micael Leandro da Silva var myrtur á laugardaginn þegar hann var að spila fótboltaleik í Maceió í Alagoas-sýslu í Brasilíu. Hann var bara fimmtán ára og hafði áður spilað með unglingaliðum São Paulo. Það hræðilegasta við þessar hræðilegu fréttir var að strákurinn var skotinn til bana fyrir mistök eins og kemur fram í frétt CNN í Brasilíu. Drengurinn var fluttur á sjúkrahús en ekki tókst að bjarga lífi hans. View this post on Instagram A post shared by Globovisión (@globovision) Micael Leandro spilaði fyrir CSA félagið, sem syrgði dauða leikmannsins. „Centro Sportivo Alagoano harmar innilega dauða unga mannsins Micael Leandro, sem var í U-15 liði Azulão. Við vottum vinum og fjölskyldu samúð okkar á þessari erfiðu stundu. Við vonum að viðeigandi yfirvöld rannsaki málið til að leysa þennan hrottalega glæp,“ skrifaði félagið frá Alagoas í yfirlýsingu. Hann lék einnig fyrir São Paulo Futebol Clube áður en hann skipti yfir í CSA. „Micael kom til félagsins á seinni helmingi síðasta árs og var hjá félaginu til apríl á þessu ári. Leikmaðurinn spilaði í U-14 og U-15 unglingaflokkunum í Cotia og vann Fictor U-15 bikarinn árið 2026. São Paulo Futebol Clube vottar fjölskyldu og vinum samúð sína á þessari miklu sorgarstundu,“ skrifaði São Paulo í yfirlýsingu. Atvikið er talið hafa verið framið vegna deilna milli hópa sem tengjast eiturlyfjasölu en hafði ekkert með Michael að gera. Liðsfélagar hans minntust Micaels eins og sjá má hér fyrir neðan. Pelo Campeonato Paulista sub-14, o São Paulo enfrentou o Ska Brasil hoje.Os jogadores fizeram uma homenagem para Micael Leandro, que atuou em Cotia e faleceu ontem.📸 Marcus Angelo pic.twitter.com/XQsS1HnyUR— Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 3, 2026 Brasilía Fótbolti Mest lesið Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Fótbolti Fleiri fréttir Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Klifraði upp í stúku og réðst á stuðningsmann eftir að hafa verið skipt af velli UEFA hótar FIFA með lögsókn Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Sjáðu sjálfsmark og vítaspyrnur í Þjóðhátíðarleiknum Freyr tapaði gegn sínu gamla félagi þar sem Kristall var á skotskónum Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Sjá meira