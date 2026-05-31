Fótbolti

HM ferða­lagi Suður-Af­ríku frestað: „Verið að hafa okkur að fíflum“

Aron Guðmundsson skrifar
Landslið Suður-Afríku fyrir leik gegn Panama í mars síðastliðnum Vísir/Getty

Landslið Suður-Afríku þurfti að fresta ferðalagi sínu á HM vestanhafs sökum þess að ekki höfðu allir leikmenn liðsins fengið vegabréfsáritun. Íþróttamálaráðherra landsins segir málið skammarlegt og afar ósanngjarnt en það lítur út fyrir að liðið geti haldið á HM á morgun.

Suður-Afríka spilar opnunarleik mótsins gegn heimamönnum í landsliði Mexíkó þann 11. júní næstkomandi og mun liðið halda til í Universidad Del Futbol í San Juan Tilcuautla.

Landsliðið átti að hefja ferðalag sitt á HM í dag en í yfirlýsingu sem knattspyrnusamband Suður-Afríku gaf út segir að liðinu hafi ekki tekist að hefja ferðalag sitt sökum vandræða tengdum vegabréfsáritunum hjá nokkrum leikmönnum sem og meðlimum í starfsteymi liðsins. 

Neyðarfundur var boðaður og hélt landslið Suður-Afríku sínum undirbúningi fyrir HM áfram í Jóhannesarborg. Málið virðist vera að leysast og ætti liðið að geta haldið för sinni áfram á morgun. 

Ekki kemur fram hvar í kerfinu vandræðin eiga upptök sín en íþróttamálaráðherra Suður-Afríku er allt annað en sáttur. 

„Þetta mál er skammarlegt og mjög ósanngjarnt fyrir leikmenn og þjálfarateymi liðsins,“ sagði í yfirlýsingu Gayton McKenzie, íþróttamálaráðherra Suður-Afríku. Einhver muni verða látin sæta ábyrgð í málinu.

„Það er verið að gera okkur að fíflum“

Eins og fyrr sagði mun Suður-Afríka spila opnunarleik HM gegn Mexíkó en liðin spila í A-riðli mótsins ásamt Tékklandi og Suður-Kóreu.

HM 2026 í fótbolta

