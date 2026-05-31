Arnar sendir pillu á FIFA

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, er ekki sáttur með nýja reglu sem FIFA hefur tekið í notkun og Ísland fann fyrir í leik gegn Japan í dag. Þróunin heillar hann ekki.
Ísland og Japan mættust í æfingarleik í Tókýó í morgun. Leiknum lauk með 1-0 sigri heimamanna. Skömmu fyrir sigurmark Japans gerði íslenska liðið breytingu. Kristian Nökkvi Hlynsson var tekinn af velli og inn á í hans stað átti að koma Ísak Snær Þorvaldsson.
Kristian var of lengi að koma sér af velli að mati dómarans og því fékk Ísak Snær ekki að koma strax inn á þegar að Kristian yfirgaf völlinn og var íslenska liðið því einum manni færri þegar Japanir skora sigurmarkið.
Er um að ræða nýja reglu hjá FIFA sem kynnt var fyrr á árinu og á að leggja mikla áherslu á komandi heimsmeistaramóti.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands er ósáttur með þessa nýju reglu og kom skýrt inn á það í viðtali eftir leikinn í dag:
„Ef að fólk vill þetta þá fá áhorfendur lágvarnar fótbolta frá liðinu sem er einum manni færri. Það er ekki þróun sem að heillar mig mjög mikið. Við misstum Mikael Egil líka út af vegna höfuðmeiðsla. Japaninn fer óvart í hausinn á honum og allt í einu erum við orðnir einum manni færri í eina eða tvær mínútur. Jakkafötin sem ákváðu þessa reglu. Þetta er ekki alveg að virka fyrir fótboltann að mínu mati. Þetta þarf að skoða mjög vel og vandlega,“ sagði Arnar í viðtali sem birtist á samfélagsmiðlareikningum KSÍ.