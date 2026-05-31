FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM

Leikmönnum liða á HM verður bannað að fara að boðvangi síns liðs á hliðarlínum valla til að halda liðsfund þegar markmenn liggja í grasinu meiddir eða ekki.
Umræddir liðsfundir hafa verið tíðir upp á síðkastið í fótboltanum þar sem að markmenn liða gera sér upp meiðsli og leggjast niður til þess að leikurinn verði stöðvaður og tími gefst til þess að halda liðsfund á hliðarlínunni með þjálfara liðsins.
FIFA mun ekki leyfa þessu að viðgangast á komandi heimsmeistaramóti í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada.
Ekki er komið almennilegt regluverk í kringum það ef svona aðstæður koma upp en deildum víðs vegar um heiminn hefur verið boðið að taka þátt í þróunarverkefni þessu tengt á næsta tímabili.
Bandaríska kvennadeildin (NWSL) hefur komið á laggirnar tímabundinni lausn hjá sér. Ef að markvörður leggst niður, meiddur eða ekki og þarf aðhlynningu, þurfa leikmenn að bíða þar sem að þeir eru eða að safnast saman í miðjuhring vallarins.
FIFA mun hafa svipaðan hátt á og NWSL deildin og meina leikmönnum að halda í átt að hliðarlínu vallarins við boðvang síns liðs.