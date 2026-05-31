Fótbolti

FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM

Aron Guðmundsson skrifar
Frá liðsfundi Manchester City gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni á nýafstöðnu tímabili eftir að Donnarumma, markvörður liðsins, lagðist niður og kallaði eftir aðhlynningu. Vísir/Getty

Leikmönnum liða á HM verður bannað að fara að boðvangi síns liðs á hliðarlínum valla til að halda liðsfund þegar markmenn liggja í grasinu meiddir eða ekki. 

Um­ræddir liðs­fundir hafa verið tíðir upp á síðkastið í fót­boltanum þar sem að mark­menn liða gera sér upp meiðsli og leggjast niður til þess að leikurinn verði stöðvaður og tími gefst til þess að halda liðs­fund á hliðar­línunni með þjálfara liðsins.

FIFA mun ekki leyfa þessu að við­gangast á komandi heims­meistaramóti í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada.

Ekki er komið al­menni­legt reglu­verk í kringum það ef svona aðstæður koma upp en deildum víðs vegar um heiminn hefur verið boðið að taka þátt í þróunar­verk­efni þessu tengt á næsta tíma­bili.

Bandaríska kvenna­deildin (NWSL) hefur komið á lag­girnar tíma­bundinni lausn hjá sér. Ef að mark­vörður leggst niður, meiddur eða ekki og þarf aðhlynningu, þurfa leik­menn að bíða þar sem að þeir eru eða að safnast saman í miðju­hring vallarins.

FIFA mun hafa svipaðan hátt á og NWSL deildin og meina leik­mönnum að halda í átt að hliðar­línu vallarins við boðvang síns liðs.

HM 2026 í fótbolta

