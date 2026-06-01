Marcelo Flores, leikmaður kanadíska landsliðsins, sleit krossband í úrslitaleik Meistaradeildar Concacaf-sambandsins á laugardag og mun því missa af heimsmeistaramótinu sem hefst eftir rúma viku.
„Fyrirgefið, ég hef ekki svarað neinum enn þá, þetta eru mjög erfiðir tímar hjá mér. Krossbandið er farið,“ skrifaði Flores á samfélagsmiðla.
„Ég vil þakka öllum fyrir öll skilaboðin. Ég hef ekki verið í símanum eða skoðað skilaboðin, en ég lofa að svara öllum og ég kann virkilega að meta umhyggjuna. Ég kem sterkari til baka,“ skrifaði Flores sem meiddist í leik með mexíkóska liðinu Tigres UANL.
Flores var að rekja boltann innan í vítateig andstæðinganna þegar hann virtist festa hægri fótinn í grasinu. Hann fann mikinn sársauka og féll öskrandi í jörðina. Læknateymi Tigres studdi Flores af velli en hann gat ekki stigið í fótinn.
Leikmaðurinn meiddist aðeins 15 mínútum eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður í seinni hálfleik.
Jesse Marsch, landsliðsþjálfari Kanada, staðfesti fréttirnar á blaðamannafundi á sunnudag og sagði að hann og liðið væru niðurbrotin fyrir hönd Flores. Marsch hafði valið Flores í 26 manna HM-hópinn á föstudag, aðeins degi síðar var HM-draumur hans dáinn.
Flores valdi upphaflega að spila fyrir Mexíkó en hann sótti síðan um leyfi hjá FIFA til að ganga til liðs við kanadíska karlalandsliðið. Flores fæddist í Kanada og á mexíkóskan föður, sem gerði honum kleift að spila fyrir bæði löndin.
Marsch kallaði Flores upphaflega í janúarglugganum til að taka þátt í vináttuleik gegn Gvatemala, en hann gat ekki tekið þátt í æfingabúðunum þar sem landsliðsskipti hans höfðu ekki gengið í gegn.
Flores lék loks sinn fyrsta leik með Kanada í landsleikjahléinu í mars og kom við sögu í leikjum gegn Íslandi og Túnis.