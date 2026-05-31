Flugu með Herðu­breið á HM

Aron Guðmundsson skrifar
Það fór vel um Skotana í flugvél Loftleiða í dag

Skoska landsliðið er haldið út til Bandaríkjana þar sem að liðið mun taka þátt á HM sem hefst þann 11.júní næstkomandi. Liðið flaug með Loftleiðum á HM í flugvélinni Herðubreið. 

Skotland spilar í C-riðli á HM og er í riðli með Haítí, Brasilíu og Marokkó. Fyrsti leikur liðsins er gegn Haítí þann 14.júní á Boston leikvanginum.

Skoska liðið hélt til Bandaríkjanna fyrr í dag og Íslandstengingu má finna í ferðamáta liðsins því liðið flaug með flugvél frá Loftleiðum Icelandic, dótturfélagi Icelandair Group.

Flugvél sem ber nafnið Herðubreið líkt og móbergsfjallið norðan Vatnajökuls, var notuð til þess að koma liðinu á HM en Loftleiðir Icelandic hafa tekið að sér að fljúga áætlunarflug á lúxusþotum yfir Atlantshafið í sumar líkt og Kristján Már Unnarsson sagði frá í kvöldfréttum Sýnar á dögunum: 

Félagið mun sjá til þess að ferja nokkur landslið á HM í sumar og hefur undanfarið verið að fljúga með nokkur af stærstu knattspyrnuliðum Englands í leiki í Evrópukeppnum. 

Myndir innan úr flugvélinni sem skoska knattspyrnusambandið birti á samfélagsmiðlum í kvöld sýna að vel fer um leikmenn liðsins í Herðubreið. 

