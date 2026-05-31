Skoska landsliðið er haldið út til Bandaríkjana þar sem að liðið mun taka þátt á HM sem hefst þann 11.júní næstkomandi. Liðið flaug með Loftleiðum á HM í flugvélinni Herðubreið.
Skotland spilar í C-riðli á HM og er í riðli með Haítí, Brasilíu og Marokkó. Fyrsti leikur liðsins er gegn Haítí þann 14.júní á Boston leikvanginum.
Skoska liðið hélt til Bandaríkjanna fyrr í dag og Íslandstengingu má finna í ferðamáta liðsins því liðið flaug með flugvél frá Loftleiðum Icelandic, dótturfélagi Icelandair Group.
Flugvél sem ber nafnið Herðubreið líkt og móbergsfjallið norðan Vatnajökuls, var notuð til þess að koma liðinu á HM en Loftleiðir Icelandic hafa tekið að sér að fljúga áætlunarflug á lúxusþotum yfir Atlantshafið í sumar líkt og Kristján Már Unnarsson sagði frá í kvöldfréttum Sýnar á dögunum:
The Scotland squad board the plane as they head to the World Cup 🏆 pic.twitter.com/ZVB92gmViq— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 31, 2026
Félagið mun sjá til þess að ferja nokkur landslið á HM í sumar og hefur undanfarið verið að fljúga með nokkur af stærstu knattspyrnuliðum Englands í leiki í Evrópukeppnum.
Myndir innan úr flugvélinni sem skoska knattspyrnusambandið birti á samfélagsmiðlum í kvöld sýna að vel fer um leikmenn liðsins í Herðubreið.