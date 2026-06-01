Yfirvöld í Kúvæt greindu frá því í morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga- og drónaárásar. Nokkrum mínútum síðar sögðust hernaðaryfirvöld í Bandaríkjunum hafa gert árásir á radar- og stjórnstöðvar í Íran yfir helgina.
Um er að ræða þriðja skiptið sem brotið er gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran en Bandaríkjamenn segja um varnaraðgerða að ræða og vísa meðal annars til þess að Íranir hafi skotið niður bandarískan MQ-1 dróna sem var á flugi yfir alþjóðlegu hafsvæði.
Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árasir. Íranir segja MQ-1 drónana hafa verið yfir þeirra hafsvæði.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt því enn og aftur fram í morgun að Íranir væru mjög áfram um að komast að samkomulagi um varanlegt vopnahlé. Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað lýst því yfir að samningar séu svo gott sem í höfn.
Viðræður standa enn yfir og varða meðal annars hvað á að vera við birgðir Írana af auðguðu úrani. Olíuverð hækkaði um tvö prósent á mörkuðum í Asíu í morgun.
Stjórnvöld í Frakklandi hafa óskað eftir neyðarfundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að Ísraelar tóku yfir Beaufort-kastala í Líbanon og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hét því að fara enn lengra inn í landið.
Beaufort-kastali, sem er frá miðöldum, er norðan við þá línu sem Ísraelar höfðu áður markað samsíða ánni Litani sem nokkurs konar miðmið þegar íbúar í suðurhluta Líbanon voru hvattir til að flýja heimili sín.
Ísraelar notuðu kastalann sem herstöð þegar hernám þeirra á svæðinu stóð yfir fyrir aldamót. Netanyahu sagði í yfirlýsingu að Ísraelar hefðu nú snúið aftur, „sameinaðir, staðfastir og sterkari en nokkru sinni fyrr“.
Stjórnvöld í Ísrael segja aðgerðirnar miða að því að uppræta Hezbollah-samtökin en Nawaf Salam, forsætisráðherra Líbanon, hefur sakað Ísraelsher um að rústa borgum og bæjum.
Milljónir hafa flúið heimili sín í landinu og um 3.300 verið drepnir, þeirra á meðal tugir barna.
Sókn Ísraela dýpra inn í landið hefur verið fordæmd af leiðtogum í Evrópu.