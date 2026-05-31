Tvó á slysadeild eftir árás lausra hunda Freyja Þórisdóttir skrifar 31. maí 2026 21:21 Maðurinn segir frá því að hann og vinkona sín hafi reynt að bakka varlega frá hundunum en þeir strax brugðist óðir við. Aðsend Maður og kona sem fóru út að njóta veðursins í dag við Reynisvatn í Grafarholti fóru á slysadeild eftir að lausir hundar bitu þau til blóðs. Hundarnir voru tveir og af tegundinni Border Collie en eigandi þeirra var með þriðja hundinn í taum á göngu við Reynisvatn í Grafarholti. Rétt eftir klukkan eitt í dag var maður að skokka ásamt vinkonu sinni í kringum Reynisvatn í Grafarholti þegar þau komu auga á tvo Border Collie-hunda sem hlupu um lausir. Þegar þau reyndu að skokka hægt fram hjá öðrum hundinum urraði hann í áttina að þeim, stökk svo á hann og beit til blóðs í fótlegginn. Eigandi hundanna tveggja var með þrjá hunda og maðurinn útskýrir að þau hafi kallað til hennar og beðið hana um að ná í hundana. Hún hafi þá sagst ekki geta tekið hundana, orðið dónaleg í svörum og einfaldlega ekki brugðist við af nægilegri festu að mati mannsins. Stuttu seinna óðu hundarnir að konu sem var einnig á göngu við vatnið og bitu hana aftan á ökklann en margir voru á svæðinu í dag enda frábært veður til útivistar. Þau tvö sem voru bitin fóru á slysadeildina en maðurinn fékk bæði stífkrampasprautu og sýklalyf. Það liggur ekki fyrir hvort konan hafi sömuleiðis þurft slíka meðferð. Þá réðust næst á annan hund og glefsuðu í hann en maðurinn sá ekki hversu illa fór fyrir hundinum. Reyndu að flýja hundana Border collie-hundar eru mjög oft þjálfaðir sem smalahundar en maðurinn, vinkona hans og konan sem var bitin áttuðu sig á því að þeir væru áfram líklegir til að bíta eða glefsa til þeirra ef hlaupið væri af svæðinu. Þau brugðu því á það ráð að bakka rólega frá hundunum en þeir brugðust þá við með því að gera sig líklega til að ráðast aftur á þau, tóku spretti hvað eftir annað í átt að þeim, geltu ítrekað og voru ógnandi. Að sögn mannsins þurftu þau að hafa sig öll við og hrópa til að koma í veg fyrir að vera bitin aftur. Hundarnir hlupu því næst um svæðið og voru ógnandi áfram í um hálftíma en maðurinn hringdi í lögreglu sem bar að garði og lögreglukona sem virtist vön hundum náði að klófesta hundana. Hann segir þau þrjú hafa verið tekin í skýrslutöku en veit ekki hvernig fór með hundana og eiganda þeirra. Varst þú eða þekkir þú einhvern sem var við Reynisvatn í dag þegar hundarnir gengu lausir? Sendu okkur fréttaskot undir nafni eða nafnleynd á ritstjorn@visir.is.