Segir að honum hafi gengið illa að sofna í gærkvöldi af hræðslu Freyja Þórisdóttir skrifar 31. maí 2026 23:23 Drengirnir tveir voru á leið í átt að Langholtsskóla en flúðu inn í búðina af ótta við manninn. Vísir/Vilhelm Níu ára drengur og bekkjarsystkini hans hringdu eftir aðstoð þegar að eldri maður gerði ítrekað tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104. Þá segir móðir hans frá því að hún vilji ekki ímynda sér hvað gæti hafa gerst ef einhvert þeirra hefði fallist á að fara með honum. Tveir drengir voru á leið sinni upp í Langholtsskóla í Reykjavík þegar eldri maður reyndi að sögn móður annars drengsins að hefja við þá samtal og lokka þá með sér. Drengirnir, virkilega óttaslegnir, hafi þá ákveðið að beygja af leið til að flýja manninn og farið inn í Verslunina Álfheima. „Sonur minn er á leiðinni upp í Langholtsskóla með vini sínum en þeir fóru inn í búðina til að flýja manninn,“ segir móðirin í samtali við blaðamann Vísis. Hún bætir við að þar hafi þeir fyrir tilviljun rekist á fleiri börn úr skólanum á svipuðum aldri og meðal annars nokkur bekkjarsystkini sín. Rauk af stað og hringdi í lögregluna Maðurinn, sem virkaði að sögn þeirra sem voru á staðnum drukkinn eða undir áhrifum, elti strákana þá inn í búðina og fór að biðja börnin um að gefa sér pening. „Sonur minn, sem er níu ára, hringir í mig og lætur mig vita að það sé maður að reyna að lokka sig með sér úr Álfheimabúðinni,“ heldur frásögn móður drengsins áfram og hún bætir við að hennar fyrstu viðbrögð hafi verið að mögulega væri sonur hennar bara eitthvað að rugla. Strákarnir voru smeykir við manninn og ákváðu að taka aðra leið en vanalega að skólanum svo að þeir gætu farið inn í Verslunina Álfheima og hrist manninn þannig af sér.Skjáskot/Ja.is Hún hafi svo heyrt í fullorðinni konu á tali við fullorðinn mann í bakgrunni símtalsins og hafi þá rokið af stað að heiman, enda augljóst að hennar mati að afgreiðslukonan í búðinni væri á máli við manninn og saga sonarins því sönn. „Það sem mér fannst skrítnast var samt að konan í búðinni hafi ekki beint gert neitt,“ segir hún en eftir að hún hafði keyrt að versluninni og rætt við manninn ákvað hún sjálf að hringja í lögregluna. „Hann talaði bjagaða íslensku en talaði svo við mig á ensku og fór að tala eitthvað um kidnapping,“ segir hún frá en þegar hún hringdi í lögregluna var maðurinn á leið sinni úr búðinni. Hún segir þá frá því að lögreglan hafi beðið hana um að labba á eftir honum og reyna að lýsa honum í útliti, klæðaburði og slíku. Hún segist hafa haldið ákveðinni fjarlægð en að svo hafi lögreglubíll keyrt í veg fyrir manninn og hún hafi farið heim með son sinn. Gekk illa að sofna af hræðslu Þrátt fyrir að hafa búið lengi í hverfinu sagðist hún ekki kannast við manninn en hún hóf að láta foreldra hinna barnanna vita af atvikinu og því sem kom fyrir í búðinni eftir að heim var komið. „Það var mjög óþægilegt að lenda í þessu og maður vill bara ekki ímynda sér hvað hefði gerst ef einhver hefði fallist á að fara með honum,“ segir hún og bætir við að syni hennar hafi gengið illa að sofna í gær af hræðslu við að maðurinn kæmi aftur. „Ég ætla að fara í skólann til stráksins míns í fyrramálið og passa að samtalið verði líka tekið þar, það dugir ekki endilega að segja frá þessu á Facebook eða senda póst á hina foreldrana,“ segir hún og minnist á það hversu algengt það sé að börn verji meiri frítíma úti á kvöldin þegar daginn fer að lengja eins og nú. Aldrei sé góð vísa of oft kveðin Það sé ótrúlega mikilvægt að reikna ekki með því að börn átti sig á því hvernig skuli bregðast við aðstæðum sem þessum og að það sé miklu betra að minna þau oftar á en of sjaldan. Það sé þó einnig á ábyrgð fullorðinna sem verða vitni að slíku að vera vakandi og skerast inn í aðstæður ef þess þurfi. „Ég vil biðja alla foreldra að tala um það við börnin sín að tala ekki við ókunnuga, hringja frekar í fullorðinn og láta strax vita,“ segir hún. 