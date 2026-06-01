Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni

Á fimmta hundrað jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hellisheiði sem hófst í gærmorgun. Að sögn náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni eru engin merki um að eitthvað sé að draga úr hrinunni en stærsti skjálfinn sem mælst hefur var 3,3 að stærð.
Hrinan hófst um klukkan sjö í gærmorgun og að sögn Elísabetar Pálmadóttur, náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni, er fjöldi skjálfta að nálgast 450. Hún segir að engin merki sjáist um að draga sé úr hrinunni.
„Við þurfum að fylgjast með áfram í dag og sjá hvernig þetta þróast. Flestir skjálftarnir eru um eða undir einn á stærð en stærsti skjálfinn var 3,3 rétt eftir klukkan fimm í gær og hann hannst vel á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði,“ sagði Elísabet í samtali við fréttastofu nú í morgun.
Skjálftahrinur á þessu svæði við Hengil eru þekktar og Elísabet segir hrinuna ekki óeðlilega.
„Við þurfum að skoða nánar í dag hvort það sé einhver önnur ástæða fyrir þeim, en þetta höfum við alveg séð áður,“ segir Elísabet og bætir við að meðal annars verði skoðað í dag hvort hrinan tengist niðurdælingu vatns nærri Hellisheiðarvirkjun.
„Við munum skoða það betur í dag með þeim. Þetta er ekki óvenjulegt í raun og veru miðað við staðsetningu, stærð og fjölda.“