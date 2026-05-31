Dúx í MH og talar fjögur tungumál Lovísa Arnardóttir skrifar 31. maí 2026 14:51 Lilja Rut Halldórsdóttir semidúx og Sóley Júka Magnúsd. Kuwahara dúx ásamt Helgu rektor Menntaskólinn við Hamrahlíð Sóley Júka Magnúsdóttir Kuwahara er dúx Menntaskólans við Hamrahlíð í ár. Alls voru á föstudag brautskráðir 127 nemendur úr skólanum. Sóley var á náttúrufræðibraut og útskrifaðist sem dúx með 9,88 í meðaleinkunn. Sóley hóf menntaskólagönguna í Þýskalandi en þangað flutti hún eftir að hafa búið með foreldrum sínum í Japan í sextán ár. Sóley er hálfjapönsk og flutti til Japans þegar hún var eins árs. „Við bjuggum í Þýskalandi í eitt og hálft ár eftir það. Okkur pabba langaði að prófa að búa í Evrópu eftir að hafa verið í Japan í sextán ár,“ segir Sóley í samtali við fréttastofu. Hún hafi því tekið eitt og hálft ár í menntaskóla í Þýskalandi en þegar fjölskyldan flutti heim til Íslands hafi hún ákveðið að ljúka náminu í MH. Mamman kenndi í MH „Mamma mín kenndi japönsku í MH í einhvern tíma og mömmu og pabba fannst MH mjög góður skóli,“ segir hún um það hvers vegna MH hafi orðið fyrir valinu. Auk þess að dúxa á náttúrufræðibraut fékk Sóley hæstu mögulegu einkunn í íslenskuáfanga á IB-brautinni sem er aðeins hægt að stunda nám við í MH. Námið er að mestu kennt á ensku og um það segir á heimasíðu MH: „Krefjandi bóklegt nám sem lýkur með samræmdu prófi. Það veitir svipuð réttindi til framhaldsnáms og íslenska stúdentsprófið þótt það sé í ýmsu frábrugðið.“ „Þegar ég flutti aftur til Íslands var ég ekki viss hvort ég vildi fara í háskóla erlendis þannig að ég ákvað að taka IB-námið fyrst en MH er eini skólinn sem er með það, en eftir eitt ár vildi ég bara læra á íslensku,“ segir Sóley sem skipti þá yfir á náttúrufræðibraut skólans. MH er í Hlíðunum. Vísir/Sigurjón Talar fjögur tungumál Eins og fram kemur að ofan hefur Sóley búið í nokkrum löndum og hefur því þurft að læra mörg tungumál. Hún segist fyrstu ár lífs síns aðeins hafa talað íslensku við pabba sinn heima og svo í heimsóknum til Íslands á um tveggja ára fresti. Hún talar því reiprennandi japönsku og íslensku og í það eitt og hálft ár sem hún bjó í Þýskalandi tókst henni að bæta þýskunni alveg við. Auk þess talar hún ensku og talar því fjögur tungumál í heild. „Ég þurfti að læra þýsku frá grunni í Þýskalandi, það hefur aldrei verið mjög mikið vandamál fyrir mig að læra tungumál ef ég set mér tíma í að læra það.“ Spurð um uppáhaldsfögin er Sóley ekki lengi að svara og nefnir stærðfræði, eðlisfræði og sögu. Hún segir það ekki endilega hafa verið markmið að dúxa. „Mér finnst bara skemmtilegt að læra,“ segir Sóley en tilkynnt er um dúxinn á athöfninni sjálfri og því vissi hún ekki fyrr en við útskrift að hún hefði hreppt þann titil. „Ég vissi að það væri möguleiki og var ánægð þegar það var tilkynnt.“ Stefnir á ferðalög og meira nám Sóley fagnaði útskriftinni með fjölskyldunni á föstudaginn. Hún segist stefna á ferðalög í sumar og að halda áfram að vinna á hjúkrunarheimilinu sem hún hefur unnið á með skóla. Í haust stefnir hún svo á háskólanám. „Ég er ekki alveg 100 prósent viss, ég hef áhuga á mörgum mismunandi hlutum, en ég held ég ætli í rafmagnsverkfræði. Ég hef mestan áhuga á stærðfræði og eðlisfræði," segir hún og að hún sé því að skoða það fag í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. „Nú ætla ég bara að halda áfram að vinna og svo ætla ég til Þýskalands með kærastanum og hitta vini." Var skólanum formlega slitið í 180. sinn við lok athafnarinnar. 30. maí 2026 23:02 Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Benedikt Fazakerley Richardsson á tölvubraut var dúx Fjölbrautarskólans í Breiðholti nú á dögunum með einkunnina 9,83 sem er hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum. Erlendur Stefán Gíslason var semídúx með einkunnina 9,78 en þeir eru góðir vinir og kepptust um að vera með bestu meðaleinkunnina við útskrift. 30. maí 2026 20:45 Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Metfjöldi útskrifaðist úr Verzlunarskóla Íslands þetta árið og þurfti því að skipta nemendum í tvo hópa við athafnir sem fóru fram í Borgarleikhúsinu í gær. 