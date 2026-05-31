Veitur hafa stöðvað borun í Skammadal og vinna nú að undirbúningi upplýsingafundar fyrir íbúa og hagaðila í kjölfar umræðu um mengun í Varmá. Leit að heitu vatni í dalnum, sem er í Mosfellsbæ, hefur valdið litabreytingum á vatninu í ánni og hefur mislukkuð tilraun til þess að nota nýja Svarfþró orðið til þess að áhrif á ánna urðu meiri en áætlað var.
Er þetta meðal þess sem fram kemur á vef Veitna og segir Rún Ingvarsdóttir, samskiptastjóri Veitna, jafnframt að þangað geti fólk leitað til þess að vita hver staða mála sé þar til íbúafundur verður haldinn en vefurinn er reglulega uppfærður.
„Við eigum enn eftir að ákveða dagsetningu endanlega en fundurinn verður líklegast seinna í júní,“ segir hún í samtali við Vísi og bætir við að ákvörðunin verði tekin í góðu samtali við bæinn.
Þá segir hún einnig að ekki verði haldið áfram að bora í Skammadal fyrr en eftir íbúafundinn en á vef Veitna stendur að „nú sé unnið að undirbúningi upplýsingafundar fyrir íbúa og hagaðila þar sem farið verði yfir stöðu mála, þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í og næstu skref“.
Heilbrigðiseftirlit Mosfellsbæjar gerði Veitum að stöðva framkvæmdir fyrir um viku síðan á meðan unnið væri að því að stækka svarfþró, sem er stór skurður sem á að hægja á vatninu, á svæðinu til að grípa betur fínan sand sem kemur upp úr holunni og hefur legið á vatninu og gert það gruggugt.
Þá sagði Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna frá því í samtali við Vísi að þann 26. maí hafi framkvæmdir verið stöðvaðar í sólarhring á meðan unnið var að því að stækka svarfþróna. Á meðan hafi mold borist í ána og því hafi hún fengið á sig brúnleitan lit.
„Þegar þú hægir á vatninu hefur þetta fína efni meiri tíma til að setjast á botninn áður en það fer út í ána,“ sagði Silja og útskýrði að „fínefnið, svarfbor, sé bergmulningur sem kemur þegar borinn borar sig niður. Þá sé notað vatn til að ná því upp aftur til þess að það stífli ekki heitavatnsæðarnar sem Veitur eru að leita að. Þá berst það upp og fer í gegnum svarfþrær og bergmulningur sest þá á botninn“.
Á vefnum kemur einnig fram að unnið sé með óháðum sérfræðingum og eftirlitsaðilum við sýnatökur, vöktun og mat á áhrifum framkvæmdanna á vatnsgæði og lífríki. Föstudaginn 29. maí var greint frá því að fyrstu prófanir hefðu komið ágætlega út.
„Við höldum áfram að finna lausnir á málinu og í dag hafa afmarkaðar, stýrðar prófanir í Skammadal komið ágætlega út. En þetta er einungis fyrsta skrefið í að ná fínustu ögnunum úr vatninu. Nánari greiningar á efnasamsetningu vatnsins eru í vinnslu, en þar skiptir einna mestu máli að fá niðurstöður í af hverju fínefnið hefur ekki botnfallið í svarfþrónni,“ segir í vefuppfærslunni.
Enn standa yfir prófanir og í dag var sagt frá því að fyrstu niðurstöður muni nýtast í áframhaldandi vinnu við að ná fínustu ögnunum úr borvatninu.