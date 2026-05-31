Tveggja bíla á­rekstur á Suður­lands­braut

Freyja Þórisdóttir skrifar
Slökkviðliðsmenn hafa unnið við að flytja bílana af vettvangi.
Slökkviðliðsmenn hafa unnið við að flytja bílana af vettvangi.

Tveggja bíla árekstur varð rétt eftir klukkan níu í kvöld þegar fólksbílar rákust á ofan við hringtorgið sem liggur að beygjunni inn á Suðurlandsbraut. Þá var umferð um gatnamótin stýrt af lögreglunni sem lokaði fyrir umferð í vestur um stund en hefur nú opnað aftur fyrir alla umferð. 

Báðir bílarnir hafa nú verið fluttir af vettvangi en ekki liggur fyrir hvort slys hafi orðið á fólki. Opnað hefur verið fyrir umferð um Suðurlandsbraut í báðar áttir og allir viðbragðsaðilar eru farnir af vettvangi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

