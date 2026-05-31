Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni

Flugáhugamenn sem lögðu leið sína á hina árlegu flugsýningu Flugmálafélags Íslands á Reykjavíkurflugvelli í gær undruðust margir að sjá enga af þotum Icelandair birtast, hvorki á flugvellinum sjálfum né í yfirflugi yfir hann. Sumir spurðu sig jafnvel hvort samskipti félagsins og flugmanna þess væru í slíku frosti að ekki væri einu sinni hægt að taka þátt í flughátíð.
Sérstaklega söknuðu menn þess að sjá ekki Boeing 757-þotuna í ljósi þess að Icelandair hefur lýst því yfir að þetta verði síðasta sumar hennar í rekstri félagsins. Þarna hafi því hugsanlega verið síðasta tækifærið til að kveðja þessa einstöku flugvél íslenskrar flugsögu á flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli.
757-þotan hefur í gegnum árin stundum verið einn af hápunktum sýningarinnar. Hún hefur verið höfð til sýnis almenningi á jörðu niðri og gestum jafnvel boðið að ganga um borð. Hún hefur lent og tekið á loft eða flogið lágflug yfir vellinum.
Ekkert af þessu gerðist núna og raunar var ekki minnst á þátttöku Icelandair í fréttatilkynningu Flugmálafélagsins til fjölmiðla um helstu dagskráratriði flugsýningarinnar.
Fréttastofa spurði Matthías Sveinbjörnsson, forseta Flugmálafélagsins, um þátttöku Icelandair á flugsýningunni í ár:
„Þeir vildu ekki vera með yfirflug á meðan Vestmannaeyjaflugið er óklárað. Þess vegna var ekkert atriði hjá þeim,“ sagði Matthías.
Hann sagði Icelandair þó ekki hafa verið fjarverandi né flugmenn þess. Dash 8 Q400-vél hefði verið til sýnis og flugmenn verið til viðtals fyrir gesti og gangandi.
Fréttamaður velti þeim möguleika upp við Matthías hvort fjarvera þotuflota Icelandair á flugsýningunni gæti tengst spennu vegna flugmannasamninga:
„Ég held ekki. Það hefur legið lengi fyrir að það væri ekki vél tiltæk í þetta verkefni. Það að fljúga úr flugáætlun með fullborgandi farþega yfir sýningar er líklega liðin tíð eftir Vestmannaeyjaflugið fræga,“ sagði forseti Flugmálafélagsins en bætti við:
„Þetta lagast vonandi fyrir næstu sýningu en þá verður félagið 90 ára.“
Flugveislu er lofað á árlegri flugsýningu Flugmálafélags Íslands sem fram fer á Reykjavíkurflugvelli eftir hádegi í dag, laugardag. Fjölbreytt úrval loftfara af öllum stærðum og gerðum verður til sýnis, bæði á flugi og á jörðu niðri á sýningarsvæðinu.
Þúsundir manna sóttu flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli í dag þar sem sjá mátti þverskurð íslenska fluggeirans, allt frá litlum drónum upp í stórar farþegaþotur. Margir tóku andköf þegar djarfir listflugmenn veltu sér um háloftin.