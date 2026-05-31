Innlent

Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni

Kristján Már Unnarsson skrifar
Matthías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Íslands.
Matthías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Íslands. Egill Aðalsteinsson

Flugáhugamenn sem lögðu leið sína á hina árlegu flugsýningu Flugmálafélags Íslands á Reykjavíkurflugvelli í gær undruðust margir að sjá enga af þotum Icelandair birtast, hvorki á flugvellinum sjálfum né í yfirflugi yfir hann. Sumir spurðu sig jafnvel hvort samskipti félagsins og flugmanna þess væru í slíku frosti að ekki væri einu sinni hægt að taka þátt í flughátíð.

Sérstaklega söknuðu menn þess að sjá ekki Boeing 757-þotuna í ljósi þess að Icelandair hefur lýst því yfir að þetta verði síðasta sumar hennar í rekstri félagsins. Þarna hafi því hugsanlega verið síðasta tækifærið til að kveðja þessa einstöku flugvél íslenskrar flugsögu á flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli.

Boeing 757-fraktþota Icelandair á flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli árið 2019. Áhorfendur fylgjast með þotunni aka af stæði og í flugtaksstöðu.KMU

757-þotan hefur í gegnum árin stundum verið einn af hápunktum sýningarinnar. Hún hefur verið höfð til sýnis almenningi á jörðu niðri og gestum jafnvel boðið að ganga um borð. Hún hefur lent og tekið á loft eða flogið lágflug yfir vellinum. 

Ekkert af þessu gerðist núna og raunar var ekki minnst á þátttöku Icelandair í fréttatilkynningu Flugmálafélagsins til fjölmiðla um helstu dagskráratriði flugsýningarinnar.

Fréttastofa spurði Matthías Sveinbjörnsson, forseta Flugmálafélagsins, um þátttöku Icelandair á flugsýningunni í ár:

„Þeir vildu ekki vera með yfirflug á meðan Vestmannaeyjaflugið er óklárað. Þess vegna var ekkert atriði hjá þeim,“ sagði Matthías.

Boeing 757-þota Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ í byrjun aprílmánaðar. Þetta atvik er sögð ástæða þess að gestir flugsýningar á Reykjavíkurflugvelli í gær fengu ekki að sjá þotu frá Icelandair fljúga yfir.Vísir

Hann sagði Icelandair þó ekki hafa verið fjarverandi né flugmenn þess. Dash 8 Q400-vél hefði verið til sýnis og flugmenn verið til viðtals fyrir gesti og gangandi.

Fréttamaður velti þeim möguleika upp við Matthías hvort fjarvera þotuflota Icelandair á flugsýningunni gæti tengst spennu vegna flugmannasamninga:

„Ég held ekki. Það hefur legið lengi fyrir að það væri ekki vél tiltæk í þetta verkefni. Það að fljúga úr flugáætlun með fullborgandi farþega yfir sýningar er líklega liðin tíð eftir Vestmannaeyjaflugið fræga,“ sagði forseti Flugmálafélagsins en bætti við:

„Þetta lagast vonandi fyrir næstu sýningu en þá verður félagið 90 ára.“

Horft úr Boeing 757-þotu Icelandair í útsýnisflugi sumarið 2018. Reykjavíkurflugvöllur sést undir vængnum.Vilhelm
Icelandair Flug Reykjavíkurflugvöllur

Tengdar fréttir

Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli

Flugveislu er lofað á árlegri flugsýningu Flugmálafélags Íslands sem fram fer á Reykjavíkurflugvelli eftir hádegi í dag, laugardag. Fjölbreytt úrval loftfara af öllum stærðum og gerðum verður til sýnis, bæði á flugi og á jörðu niðri á sýningarsvæðinu.

Flug­sýning einn af stærstu menningar­við­burðum borgarinnar

Þúsundir manna sóttu flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli í dag þar sem sjá mátti þverskurð íslenska fluggeirans, allt frá litlum drónum upp í stórar farþegaþotur. Margir tóku andköf þegar djarfir listflugmenn veltu sér um háloftin.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið