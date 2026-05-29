Sérsveitaraðgerðir standa yfir í Hveragerði og var kona tekin út úr bíl og leitað í farartækinu á bílastæðinu við N1 um klukkan hálf sjö í kvöld.
Í myndbandi má sjá konu stíga út úr bíl og henni er svo gert að snúa sér við og leggja lófana á þak bílsins. Í beinu framhaldi hefja sérsveitarmenn að opna hurðar og að því er virðist hefja leit í bílnum en taka ekki neitt út úr honum.
Það má sjá að minnsta kosti fjóra eða fimm menn á myndbandinu og fjöldi sérsveitarbíla, merktra og ómerktra, hefur athafnast á svæðinu í kvöld en ekki liggur fyrir hvað kemur til.
Lögreglan á Suðurlandi kvaðst ekki geta veitt frekari upplýsingar um málið að svo stöddu.
Fréttin er í vinnslu.