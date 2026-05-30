Innlent

Rann­saka á­flog við verslunar­mið­stöð í Kópa­vogi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Löreglan hafði afskipti af fjölda fólks í gærkvöldi og í nótt.
Löreglan hafði afskipti af fjölda fólks í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði fíkniefnaviðskipti við grunnskóla í vesturhluta borgarinnar í gær. Í dagbók lögreglu kemur fram að lögreglumenn við almennt eftirlit hafi orðið varir við grunsamlega háttsemi við grunnskóla og handtekið einn með bakpoka sem innihélt mikið magn fíkniefna og fjármuna. Hann var vistaður í fangaklefa.

Alls voru átta vistaðir í fangaklefa eftir nóttina en samkvæmt dagbók voru 88 mál skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í morgun. Í dagbók kemur fram að nokkuð hafi verið um hávaðakvartanir vegna útskriftarveislna en að þær hafi annars farið friðsamlega fram.

Lögreglan hafði einnig afskipti af einstaklingi sem var með ógnandi tilburði við dyraverði í miðbæ Reykjavíkur. Hann var færður á lögreglustöð en svo sleppt. Annar var handtekinn vegna slíkra tilburða og hótana í garð lögreglumanna. Ekki kemur fram í dagbók hvar hann var handtekinn en hann notaði skæri til að skemma nærliggjandi bíla.

Áflog við verslunarmiðstöð

Þá kemur fram að lögreglunni í Kópavogi hafi verið tilkynnt um bílahitting á bifreiðaplani við verslunarmiðstöð. Hittingurinn hafi farið úr böndum, bílar verið skemmdir og áflog brotist út. Málið er í rannsókn samkvæmt dagbók lögreglu. Ekki kemur fram við hvaða verslunarmiðstöð áflogin urðu en Smáralind er í Kópavogi. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti svo umferðareftirliti um allt höfuðborgarsvæðið og stöðvaði fjölda ökumanna vegna gruns um akstur undir áhrifum en einnig vegna nagladekkjanotkunar, vegna hraðaksturs og fyrir að aka án leyfis.

Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is.

Lögreglumál Reykjavík Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið