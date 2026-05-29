Tæpum tveimum vikum eftir kosningar eru flestöll sveitarfélög landsins búin að mynda meirihluta. Fjölmargir nýir bæjar- og sveitarstjórar hafa verið kynntir til sögunnar, sem og einn nýr borgarstjóri.
Sjálfstæðisflokkurinn er ótvíræður sigurvegari sveitarstjórnarkosninganna á landsvísu. Flokkurinn var sá stærsti í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og með hreinan meirihluta í þremur þeirra.
Sjálfstæðisflokkurinn verður í meirihluta þetta kjörtímabilið í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögum landsins. Samfylkingin er samstarfsflokkur í Hafnarfirði, Suðurnesjabæ og Hveragerði, Viðreisn í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ og Framsókn í Reykjavík, Akureyri, Akaranesi, Múlaþingi og Fjarðabyggð. Á Akureyri er unnið með L-listanum, í Skagafirði Byggðalistanum, Reykjanesbæ Miðflokknum og Borgarbyggð með Borgarbyggðarlistanum.
Hreinn meirihluti náðist í Kópavogi, Garðabæ, Árborg, Seltjarnarnesi, Vestmannaeyjum og Ölfusi. Eftir á að kynna meirihluta í Norðurþingi en flokkurinn verður í minnihluta á Ísafirði.
Búið er að velja bæjar-, sveitar-, eða borgarstjóra í sextán þessara sveitarfélaga, þar af eru átta nýir. Hildur Björnsdóttir tekur við í Reykjavík, Þórður Þórarinsson Hafnarfirði, Vilhjálmur Árnason Reykjanesbæ, Berglind Ósk Guðmundsdóttir Akureyri, Hilmar Gunnarsson Mosfellsbæ, Magnús Barðdal Skagafirði, Gylfi Ólafsson Ísafirði og Ingimar Guðmundsson Hveragerði. Átta halda sínum póstum en eftir því sem fréttastofa kemst næst á eftir að staðfesta stjóra í fjórum sveitarfélögum.