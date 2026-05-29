Eimskip og Sjómannafélag Íslands (SÍ) hafa undirritað samkomulag um að aflýsa verkfalli háseta og bátsmanna á þremur skipum félagsins. Á mánudag, þann 25. maí, hófu hásetar og bátsmenn í Sjómannafélagi Íslands ótímabundið verkfall á stærstu skipum félagsins: Brúarfossi, Dettifossi og Selfossi.
Þá var fundað strax degi seinna í von um að leysa úr vandanum en án árangurs og segir í tilkynningu frá Eimskip að fréttirnar um samkomulagið verði vonandi til þess fallnar að eyða þeirri óvissu sem uppi hefur verið gagnvart starfsfólki og viðskiptavinum.
Þar segir einnig að undirbúningur fyrir brottfarir skipa eigi að hefjast þegar í stað og að gert sé ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku.
„Við erum á sama máli og Sjómannafélag Íslands og höfum mikla trú á sjómannastéttinni. Við höfum langvarandi reynslu af starfi þeirra, hæfni, dugnaði og áræðni. Það er okkur mikilvægt að halda því rótgróna sambandi áfram, vinna að framgangi stéttarinnar og lyfta henni upp,” segir Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskips í tilkynningunni.
Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannafélags Íslands, sagði í samtali við fréttastofu á miðvikudag að enn væri töluvert á milli samningsaðila. Þá höfðu deiluaðilar síðast fundað daginn áður, þriðjudaginn 26. maí, en þeir eru Eimskip, Samtök atvinnulífsins og Sjómannafélagið.
Verkfallið tók til gámaskipanna Brúarfoss, Dettifoss og Selfoss og sagði Bergur ekki tekist á um laun í kjaradeilunni heldur mönnun skipanna og þá sérstaklega að Eimskip hefði sagt upp íslenskum skipverjum í fyrra og í staðinn leigt erlent skip með erlendri áhöfn.
Hásetar og bátsmenn á skipum Eimskips hafa boðað ótímabundið verkfall á mánudaginn í næstu viku, 25. maí, náist samningar ekki milli skipafélagsins og Sjómannafélag Íslands. Hafnarstarfsmenn munu svo að óbreyttu leggja niður störf degi síðar. Aðgerðirnar geta haft veruleg áhrif á afköst í Sundahöfn og siglingaráætlun Dettifoss, Brúarfoss og Selfoss.
Ótímabundnu verkfalli hafnaverkamanna í Sundahöfn hefur verið aflýst. Það er eftir að Samtök atvinnulífsins og Sjómannafélag Íslands gerðu samkomulag sem felur í sér að gera á hæfnigreiningu á hafnarstörfum.