Vara við svik­sam­legum tölvu­pósti í nafni bankans

Freyja Þórisdóttir skrifar
Íslandsbanki sendi frá sér tilkynningu í dag í von um að vara fólk við svikunum.
Íslandsbanki sendi frá sér tilkynningu í dag í von um að vara fólk við svikunum.

Í tilkynningu sem Íslandsbanki sendi frá sér er fólk varað við svikurum sem hafa undanfarið sent út tölvupósta í nafni bankans. Þar er fólk blekkt til að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og gefa upp öryggisnúmer.

Þá var það ítrekað í tilkynningunni að bankinn myndi aldrei nokkurn tímann óska eftir því með tölvupósti að viðskiptavinir skrái sig inn með rafrænum skilríkjum eða gefi upp öryggisnúmer, kortaupplýsingar eða aðrar viðkvæmar upplýsingar í gegnum tengla sem sendir eru með þessum hætti.

Í tölvupóstinum sem hefur verið í dreifingu er viðtakanda sagt að staðfesta banka- og reikningsupplýsingar sínar af öryggisástæðum til að aflétta meintum takmörkunum á reikningum. Markmið svikaranna virðist þannig vera að komast yfir banka- og kortaupplýsingar fólks.

Svikatölvupóstar svo sem þessir eru ekki beint óalgengir og hafa fyrirtæki svo sem Orkusalan, Pósturinn, Borgarbyggð og Skatturinn þurft að vara við svipuðum blekkingum.

