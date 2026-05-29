Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Freyja Þórisdóttir skrifar 29. maí 2026 22:53 Íslandsbanki sendi frá sér tilkynningu í dag í von um að vara fólk við svikunum. Vísir/Vilhelm Í tilkynningu sem Íslandsbanki sendi frá sér er fólk varað við svikurum sem hafa undanfarið sent út tölvupósta í nafni bankans. Þar er fólk blekkt til að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og gefa upp öryggisnúmer. Þá var það ítrekað í tilkynningunni að bankinn myndi aldrei nokkurn tímann óska eftir því með tölvupósti að viðskiptavinir skrái sig inn með rafrænum skilríkjum eða gefi upp öryggisnúmer, kortaupplýsingar eða aðrar viðkvæmar upplýsingar í gegnum tengla sem sendir eru með þessum hætti. Í tölvupóstinum sem hefur verið í dreifingu er viðtakanda sagt að staðfesta banka- og reikningsupplýsingar sínar af öryggisástæðum til að aflétta meintum takmörkunum á reikningum. Markmið svikaranna virðist þannig vera að komast yfir banka- og kortaupplýsingar fólks. Svikatölvupóstar svo sem þessir eru ekki beint óalgengir og hafa fyrirtæki svo sem Orkusalan, Pósturinn, Borgarbyggð og Skatturinn þurft að vara við svipuðum blekkingum.