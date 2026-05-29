Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Freyja Þórisdóttir skrifar 29. maí 2026 22:11 Þorgerður segir alltaf betra og skemmtilegra að hafa Ingu Sæland með. Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín utanríkisráðherra segir að veikindi Ingu Sæland muni ekki hafa áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Hún segist einnig búast við Ingu til baka fyrr frekar en síðar og að hún sé bara „eitthvað aðeins lasin“ og þurfi að taka því aðeins rólega. Þá vildi hún ekki svara endanlega fyrir það hversu lengi Inga yrði í leyfi, það væri hennar að svara. „Við þurfum öll aðeins að hlusta á það hvað líkaminn er að segja okkur,“ bætir hún við og óskar Ingu alls hins besta. Inga greindi frá tíðindunum á Facebook í morgun, með því að fara í beina útsendingu á samfélagsmiðlinum. Þar biðlaði hún til fólks að sakna sín ekki of mikið og sagðist búast við því að snúa aftur til starfa von bráðar, eldspræk. Þorgerður sagði í samtali við Vísi að það væri auðvitað alltaf skemmtilegra og betra að hafa Ingu með. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Kærður fyrir kynferðisbrot og hætti sem vígslubiskup Innlent Safna fyrir fjölskyldu Steinunnar sem lést við barnsburð Innlent Inga í veikindaleyfi Innlent Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Innlent Öryggisverðir inn fyrir bókaverði: „Hvar ætlum við að enda þetta?“ Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Erlent Kennarar tæta í sig greiningu Viðskiptaráðs Innlent Margrét átti lokaorðið í málinu og flutti Passíusálm Innlent Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Erlent Hættulegt að lána lyf Innlent Fleiri fréttir Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögunum Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn hérlendis Samkomulagi náð og verkfalli aflýst Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Hættulegt að lána lyf Kjaradeilan vekur upp spurningar um framtíð Icelandair Vör ýtt úr vör Barn missti meðvitund eftir árekstur á skólalóð Kærður fyrir kynferðisbrot og hætti sem vígslubiskup Ari Edwald enn undir feldi Loka hringveginum til norðurs á sunnudagskvöld Eden Mining lagði sóknarbörnin Kæru foreldra Sólons gegn Icelandair vísað frá dómi Skýrslan um krónuna sýni að valkostirnir séu tveir Styttan af Séra Friðriki fer upp, bara ekki strax Mynda meirihluta án Framsóknar í Skagafirði Truflanir á island.is Öryggisverðir inn fyrir bókaverði: „Hvar ætlum við að enda þetta?“ Þrír mánuðir til stefnu Stefán Jökulsson er látinn Viðræður þokast lítið áfram þrátt fyrir ítrekaða fundi Inga í veikindaleyfi Slagurinn um ESB og sumarhretið fyrir austan Margrét átti lokaorðið í málinu og flutti Passíusálm Bein útsending: Ópíóíðar og verkjalyf á Íslandi Kennarar tæta í sig greiningu Viðskiptaráðs Grunaður um að ofsækja son sinn sem sleit á öll tengsl Sjá meira