Innlent

Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þorgerður segir alltaf betra og skemmtilegra að hafa Ingu Sæland með. Vísir/Vilhelm

Þorgerður Katrín utanríkisráðherra segir að veikindi Ingu Sæland muni ekki hafa áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. 

Hún segist einnig búast við Ingu til baka fyrr frekar en síðar og að hún sé bara „eitthvað aðeins lasin“ og þurfi að taka því aðeins rólega. Þá vildi hún ekki svara endanlega fyrir það hversu lengi Inga yrði í leyfi, það væri hennar að svara.

„Við þurfum öll aðeins að hlusta á það hvað líkaminn er að segja okkur,“ bætir hún við og óskar Ingu alls hins besta.

Inga greindi frá tíðindunum á Facebook í morgun, með því að fara í beina útsendingu á samfélagsmiðlinum. Þar biðlaði hún til fólks að sakna sín ekki of mikið og sagðist búast við því að snúa aftur til starfa von bráðar, eldspræk.

Þorgerður sagði í samtali við Vísi að það væri auðvitað alltaf skemmtilegra og betra að hafa Ingu með.

