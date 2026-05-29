Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslubiskups í Skálholti eftir að kona sem tengist honum fjölskylduböndum kærði hann fyrir kynferðisbrot til Lögreglunnar á Suðurlandi.
Þetta herma heimildir Vísis innan úr Þjóðkirkjunni en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá málinu.
Vísir hefur reynt að fá það staðfest hjá Lögreglunni á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þétt að sér. Grímur Hergeirsson lögreglustjóri segist ekki kannast við kæru en segist þó ekki vera inni í öllum málum. Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn kveðst ekkert geta tjáð sig um málið.
Heimir Hannesson, samskiptastjóri Þjóðkirkjunnar, staðfestir í samtali við Vísi að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segir kirkjuna að öðru leyti ekki geta tjáð sig um málefni einstakra starfsmanna.
Þá hefur Vísir ekki náð tali af séra Kristjáni.
Heimildir Vísis herma að Kristján hafi verið boðaður á fund biskups Íslands í mars og þá hefði biskup þegar fengið heimild stjórnar Þjóðkirkjunnar til að svipta séra Kristján embætti. Konan kærði hann til lögreglu í september síðastliðnum en málið rataði ekki á borð kirkjunnar fyrr en í mars. Innan viku frá fundi með biskup hafði Kristján sagt af sér embætti.
Séra Kristján sagði í viðtali við Morgunblaðið í lok mars að hann hefði látið af embætti vígslubiskups vegna nýrra starfsreglna um vígslubiskupa, sem voru samþykkta á kirkjuþingi helgina 20. til 22 mars.
Reglurnar nýju gilda ekki um sitjandi vígslubiskup heldur aðeins eftirmenn þeirra og Kristján sagðist ekki hefðu viljað standa í vegi fyrir breytingum og því sagt af sér.