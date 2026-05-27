Ósáttur við skilyrðin Agnar Már Másson skrifar 27. maí 2026 23:10 Donald Trump Bandaríkjaforseti. AÐ/Matt Rourke Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst enn ósáttur við þau samningsskilyrði sem Íranir og Bandaríkjamenn semja nú um. Íranskir ríkismiðlar hafa greint frá meintum samningsdrögum en Hvíta húsið kallar þau hreinan uppspuna. Þetta sagði hann á blaðamannafundi í Washington, samkvæmt BBC, í dag en tók þar fram að hann teldi stjórnvöld í Íran sýna greinilegan áhuga á að binda endi á þriggja mánaða langa stríðið. „Enn sem komið er hafa þeir ekki náð því og við erum ekki sáttir við það, en við munum verða það. Annaðhvort það eða við verðum bara að klára verkið," sagði Trump og virðist þar ýja að árásum á írönsk skotmörk, eins og herinn framkvæmdi á mánudag þrátt fyrir vopnahlé. Íranskir ríkismiðlar greindu í dag frá því sem þeir sögðu vera upplýsingar úr drögum að samkomulagi, sem innihéldu meðal annars enduropnun Hormússunds og að bandarískrar hersveitir yrðu fluttar brott af svæðinu. Hvíta húsið kallaði textann uppspuna. Báðir aðilar gáfu til kynna í síðustu viku að nokkur árangur hefði náðst og að vendingar væru jafnvel yfirvofandi. Svo reyndist þó ekki og skömmu síðar lýstu stjórnvöld í Íran því yfir að samkomulag væri „ekki í nánd". Trump sagðist þá hafa gefið samningamönnum sínum fyrirmæli um að „flýta sér ekki". Marco Rubio utanríkisráðherra sagði á sama fundi í dag að „nokkur árangur og nokkur áhugi" hefði verið í samningaviðræðunum. „Við munum sjá á næstu klukkustundum og dögum hvort hægt verði að ná árangri," bætti hann við samkvæmt umfjöllun BBC. Hvorki Trump né Rubio gáfu þó frekari upplýsingar um hvaða ágreiningsefni væru enn á milli aðilanna. Trump minntist heldur ekki beint á meint drög að samkomulagi sem íranskir fjölmiðlar greindu frá sem innihéldu meðal annars að Bandaríkin myndu aflétta hafnarbanni sínu á hafnir Írans, vöruflutningar Írana um Hormússund færu aftur í fyrra horf og að Íran og Óman myndu sjá um stjórnun og leiðarval skipa. Í frétt ríkismiðlanna var aftur á móti ekki minnst á að Íran myndi láta af kjarnorkuáformum sínum eða afhenda birgðir sínar af auðguðu úrani, sem hefur verið meðal helstu krafa Bandaríkjastjórnar.