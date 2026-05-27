Arnarnesvegi ætlað að stytta bílaraðir Kristján Már Unnarsson skrifar 27. maí 2026 21:21 Höskuldur Tryggvason er verkefnisstjóri Vegagerðarinnar við Arnarnesveg. Lýður Valberg Stefnt er að því að nýi Arnarnesvegurinn um Vatnsendahæð verði opnaður að hluta í lok næsta mánaðar og vegurinn í heild í október í haust. Þetta tíu milljarða króna verkefni er stærsta vegagerð á höfuðborgarsvæðinu hin síðari ár. Í kvöldfréttum Sýnar var verkstaðurinn við Breiðholtsbraut í Víðidal heimsóttur. Tæp þrjú ár eru frá því framkvæmdir hófust en um fimmtíu manns starfa núna á svæðinu á vegum verktakanna. „Verktakarnir eru tveir, Suðurverk og Loftorka, og þeim hefur sóst verkið bara vel. Þetta hefur gengið áfallalaust. Þannig að við erum bara ánægð með það, allavega það sem búið er,“ segir Höskuldur Tryggvason, verkefnisstjóri Vegagerðarinnar við Arnarnesveg. Ný göngu- og hjólabrú yfir Elliðaár, eða Dimmu, fylgir verkinu. Viðamikil stígagerð fylgir verkefninu, þar á meðal um Víðidal, en göngu- og hjólabrú yfir Elliðaár var fyrsta mannvirkið sem tekið var í notkun. Ný brú yfir Breiðholtsbraut er þó stærsta mannvirkið og er búið að malbika hluta vegtenginga. Áætlað er að nýja brúin verði opnuð eftir rúmlega mánuð. Samhliða verða ný gatnamót, ljósastýrð gatnamót, opnuð á móts við Urðahvarf, gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Ný ljósastýrð gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar.Lýður Valberg „Já, það gerist einmitt um mánaðamótin júní-júlí, að það verði opnað.“ -Margir héldu að þeir fengju hérna mislæg gatnamót. En þau verða ekki alveg mislæg? „Nei, þau verða það ekki, það verður ljósastýring hérna,“ segir Höskuldur hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Samtímis verður gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs lokað tímabundið og þeim breytt. Umferð inn og út úr hverfinu mun þá fara um nýtt hringtorg og nýja tengingu Vatnsendavegar við Arnarnesveg. Síðdegis var gerður lítill bráðabirgðarampur upp á nýju brúna, svo vinnuvélar gætu ekið yfir. Þá urðu þau tímamót að fyrsti bíllinn ók yfir brúna. Framundan er svo að klára lengsta vegarkaflann, tenginguna inn í Sala- og Kórahverfi og að núverandi Arnarnesvegi. Á þeirri leið verða bæði göngubrú yfir veginn og undirgöng undir hann. Til hægri á myndinni sést hvar hringtorgið kemur sem verður ný tenging Vatnsendahverfis við Arnarnesveg og Breiðholtsbraut.Lýður Valberg „Þetta verður seinni hluti opnunarinnar á veginum sem verktakinn áætlar að opna núna í október. Það er þá lokaáfanginn. Sem sé frá þessum Vatnsendavegi hérna og yfir að Rjúpnavegi í Kópavogi,“ segir Höskuldur. Og víst má telja að margir fagni vegarbótunum. „Náttúrulega léttir á þessu ástandi sem er hérna. Við sjáum það hérna á annatímum, þá eru hérna langar raðir. Þannig að vonandi munu þær styttast með tilkomu þessa mannvirkis,“ segir verkefnisstjórinn. Hér sést veglína Arnarnesvegar yfir Breiðholtsbraut og í gegnum Vatnsendahæð.Lýður Valberg Þetta er einhver mesta vegagerð sem sést hefur á Reykjavíkursvæðinu frá aldamótum. Verkið heyrir undir Samgöngusáttmálann og er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Reykjavíkur, Kópavogs, Betri samgangna, Veitna og Mílu. „Bæði þessi vegagerð og göngu- og hjólastígagerð. Til viðbótar því þá er mikil lagnavinna hérna líka, meðal annars við stofnlögn hitaveitu hérna meðfram Breiðholtshlutanum, Suðuræð tvö. Það eru háspennustrengir, kaldavatnslagnir - allur þessi pakki er svona um tíu milljarðar, hann deilist á fleiri aðila,“ segir Höskuldur Tryggvason. Nýja brúin yfir Breiðholtsbraut.Lýður Valberg Tilboð verða opnuð 18. apríl. 16. mars 2023 02:24 Fallið frá hugmyndum um mislæg gatnamót Fallið hefur verið frá hugmyndum um að ráðast í framkvæmd mislægra gatnamóta á mótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Þess í stað felur ný útfærsla í sér brú og ljósastýrð vegamót sem eigi að hafa minna rask í för með sér. 14. október 2020 14:21