Aukaþingfundur boðaður: Miðflokksmenn fá að halda á­fram í fyrra­málið

Agnar Már Másson skrifar
Sigríður Andersen er þingflokksformaður Miðflokksins. Vilhelm

Þingmenn hafa verið boðaðir á aukaþingfund klukkan 10 á morgun, fimmtudag. Þar halda þeir væntanlega áfram að ræða um atkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið, en þingmenn Miðflokksins eru einir eftir á mælendaskrá.

Bergþór Ólason, þriðji varaforseti þingsins, tilkynnti í kvöld þær breytingar á starfsáætlun Alþingis að í stað nefndardags á morgun yrði þingfundur haldinn sem ætti að óbreyttu að hefjast klukkan 10 á morgun. Nefndir gætu eftir sem áður fundað frá kl. 8.30 þar til þingfundur hefst.

Þess í stað verði nefndardagur á laugardag, 30. maí. Bergþór sagði að þessi ákvörðun hefði verið tekin af forseta Alþingis og forsætisnefnd þingsins, en nefndin átti óvæntan fund kl. 21 í kvöld samkvæmt vef þingsins.

Miðflokksmenn standa einir eftir í ræðustól þingsins þar sem hinir stjórnarandstöðuflokkarnir tveir, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn, hafa báðir lokið máli sínu í seinni umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um atkvæðagreiðslu um að hefja aftur aðildarviðræður við Evrópusambandið.

Hefðu þurft að samþykkja málið í dag

Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið er afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en enginn þingfundur er á dagskrá næstu tvo daga. 

Því hefði þurft að samþykkja þingsályktunartillöguna í kvöld ef landsmenn áttu að fá að ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst líkt og utanríkisráðherra hefur lagt til. En þar sem annar þingfundur er á morgun gefst tækifæri til að samþykkja tillöguna þá.

Þingfundur stendur engu að síður enn yfir en einvörðungu Miðflokksmenn eru því á mælendaskrá og má vænta þess, ef umræðunni lýkur ekki í kvöld, að þeir karpi einir síns liðs á morgun einnig.

