„Viðreisnarbottar“ skýrt dæmi um erlend áhrif Agnar Már Másson skrifar 27. maí 2026 20:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra viðurkennir að stjórnvöld mættu miðla upplýsingum um þjóðaratkvæðagreiðsluna skýrar fram. Vísir/Lýður „Það er augljóst að þetta kemur frá ákveðnum stöðum erlendis frá til þess að hafa áhrif á innlenda umfjöllun [um þjóðaratkvæðagreðislu um Evrópusambandið],“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra um svokallaða „Viðreisnarbotta“. Umræddir „Viðreisnarbottar“ virðast vera hjörð þjarka sem birtust nýlega í tugatali í kommentakerfinu undir færslu frá Alferð Tulinius, forstjóra Vélags, þar sem þeir gagnrýndu forstjórann og hlóðu sömuleiðis Þorgerði Katrínu lofi, gjarnan á stirðri íslensku. Nútíminn og mbl.is fjölluðu um málið í mánuðinum. Þorgerður nefndi þessa þjarka í viðtali við Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag, þar sem hún var spurð út í ummæli sín við breska miðilinn Guardian um að hún óttaðist erlend afskipti af komandi atkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið (ESB). Í mánuðinum birtist þessi hjörð samfélagsmiðlanotenda undir færslu Alferðs Tuliniusar, forstjóra Vélfags sem hefur verið bendlað við Rússa. Reikningarnir virðast allir hafa verið stofnaðir nýlega og eru flestir vinir hver annars.Skjáskot „Við höfum ekki hugmynd um þetta,“ sagði Þorgerður Katrín, formaður Viðreisnar, um Viðreisnarbottana. „Þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu.“ Nei-sinnar setji fram „alls konar fullyrðingar sem eiga sér ekki stoð í sannleikanum“ Í breska blaðaviðtalinu, sem fjallað hefur verið um í dag, sakaði Þorgerður einstaklinga og hópa innanlands sem utan um „hræðsluáróður“ í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við ESB. Hún sagði þar að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum væru að nota aðferðir Nigel Farage og Ukip í aðdraganda Brexit; það er að dreifa falsupplýsingum. Þorgerður að breski miðillinn hafi tekið við hana viðtal fyrir um fjórum vikum síðan, „og þá var ég svona með þessa tilfinningu.“ Þorgerður telur að málið hafi fengið góða umfjöllun í þinginu, utanríkismálanefnd fengið fjölda gesta til sín og margar umsagnir. „En síðan er komið inn í þingsal og þá er verið að halda fram alls konar hlutum sem eiga sér ekki stoð,“ segir hún og nefnir þá aftur Brexit-málið. „Hverju lofuðu Nigel Farage, Boris Johnson og félagar?“ spyr hún og svarar svo: „Að hagvöxtur myndi aukast; það hefur ekki gerst, hann er 8 prósentum minni en þegar Bretland var í Evrópusambandinu. Þeir lofuðu að þeir myndu hafa betri stjórn á landamærunum; það hefur ekki gerst. Þeir lofuðu ekki síst 350 milljónum punda aukalega í breska heilbrigðiskerfið og það hefur náttúrulega ekki raungerst heldur.“ Hún segir „Nei-hliðina“ hér á landi „setja fram alls konar fullyrðingar sem eiga sér ekki stoð í sannleikanum“. Henni þyki það miður. „Við erum ekki að kjósa um aðild, strákar“ „Að hluta til get ég líka einfaldlega gagnrýnt sjálfa mig. Við þurfum að gera það sem Feneyjanefndin er einmitt að benda á og Landskjörstjórn,“ segir hún og vísar væntanlega til þess þegar Landskjörstjórn gerði athugasemd við leiðandi orðalag í fyrstu útgáfu þingsályktunartillögunnar, sem hefur nú verið breytt. Hún viðurkennir þá að stjórnvöld verði að miðla frekari upplýsingum um málið. „Við erum ekki að kjósa um aðild, strákar, við erum að kjósa um það hvort við eigum að klára samning við Evrópusambandið,“ segir hún og heldur áfram: „Að vita meira, fá það á hreint hvað það þýðir fyrir fákeppnisumhverfið sem við Íslendingar búum við, hvað það þýðir til að mynda fyrir lánamál fjölskyldunnar.“ Hún segir að já í atkvæðagreiðslunni þýði ekki aðild og Þorgerður segir það miður „að sjá það jafnvel frá bráðvel gefnu fólki sem er meðal annars í stjórnarandstöðu“ að halda því fram að atkvæðagreiðslan snúist um aðlögun eða aðild og að það sé miklu hreinlegra. „Feneyjanefndin sagði beinlínis: Það verður að vera skýrt að það er ekki verið að kjósa um aðild, þið verðið að hafa það alveg skýrt að það er verið að kjósa um það hvort eigi að klára samning,“ hefur hún eftir nefndinni. Hún segir að stjórnarandstæðingar reyni að þyrla upp eins miklu ryki og koma á eins mikilli óvissu út í samfélagið og þeir geti, þannig að fólk verði óöruggt. „Þess vegna tek ég það til mín að við þurfum einfaldlega að efla upplýsingaflæði.“ Snorri: Þorgerður reyni að halda andliti í krappri stöðu Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hafði gert Viðreisnarbottana og viðtal Þorgerðar að umfjöllunarefni í ræðu á Alþingi í dag. Þar véfengdi hann það að Þorgerður hlypi raunverulega í góðri trú í erlenda fjölmiðla, heldur liti það mun frekar út eins og „örvæntingarbragð stjórnmálaflokks sem er kominn út í horn [og] búinn að leggja pólitískt líf sitt að veði“. „Ég er ekki viss um að menn séu búnir að hugsa það til enda, að fara að grafa svona undan trúnni á íslenskt lýðræði í þeirri von einni, að halda andliti í krappri stöðu,“ sagði Snorri. 