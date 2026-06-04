Guðmundur Baldvin Nökkvason segir að leikmenn Stjörnunnar viti það manna best að þeir geti gert mun betur en þeir hafi sýnt hingað til í Bestu deildinni í sumar. Hann segir allt liðið standa við bakið á þjálfaranum Jökli Elísabetarsyni.
Í hálfleik gegn Þór á sunnudaginn var Stjarnan í 10. sæti, tveimur stigum frá fallsæti, en útlitið er aðeins skárra eftir þrjú mörk í seinni hálfleiknum og 3-1 sigur Stjörnumanna.
Þeir eru engu að síður í 9. sæti en þó aðeins fimm stigum frá 4. sæti auk þess að vera komnir í 8-liða úrslit Mjólkurbikarsins þar sem þeir mæta Aftureldingu, efsta liði Lengjudeildarinnar.
„Já, bara frekar döpur byrjun hjá okkur,“ segir Guðmundur Baldvin um stöðuna nú þegar stutt frí er í gangi vegna landsleikja. Það frí nýtti miðjumaðurinn til þess að fara til Vestmannaeyja og á sjó, áður en æfingar hefjast aftur af fullum krafti á laugardaginn.
„Við byrjuðum reyndar fyrstu tvo leikina á sigrum en svo kemur einhver taphrina í kjölfarið og það tekur ógeðslega mikið á alla í liðinu að tapa svona, þegar við erum með rosalega gott lið. Síðan spilum við gegn KR í tveimur skemmtilegum leikjum og erum frekar solid, og fórum áfram í bikarnum sem er mjög mikilvægt.
En þetta hefur verið mjög léleg byrjun og við í liðinu vitum manna best að við eigum að vera búnir að gera mikið betur,“ segir Guðmundur Baldvin.
Slæmt gengi Stjörnunnar hefur gert að verkum að sífellt er rætt um að þjálfari liðsins, Jökull Elísabetarson, þyki afar valtur í sessi. Afstaða Guðmundar Baldvins er hins vegar skýr:
„Vonandi verður hann áfram. Allt liðið bakkar hann upp og það vill enginn í hópnum sjá hann fara.“
Guðmundur Baldvin, sem valinn var efnilegasti leikmaður Bestu deildarinnar í fyrra, lítur hins vegar í eigin barm og er staðráðinn í að gera betur í næstu leikjum.
„Það var sterkt að vinna fyrir norðan því í hálfleik leið manni smá eins og þetta væri ekki okkar dagur, því við fengum töluvert af færum. Framherjinn okkar skoraði ekki úr þeim færum en smurði hann svo bara upp í skeytin af þrjátíu metrum í staðinn…
Ég er búinn að vera undir pari og flestallir í liðinu einnig. Ég er ekkert sáttur við það. Númer eitt, tvö og þrjú er að liðinu gangi vel. Ég á mikið inni og vonandi næ ég að koma því á framfæri og hjálpa liðinu að bæta ofan á það sem við höfum verið að gera.“