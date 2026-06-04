Íslenski boltinn

Tekur meira á fjöl­skylduna en hann sjálfan

Valur Páll Eiríksson skrifar
Danijel Djuric, leikmaður KA, á töluvert inni en lætur umræðuna ekki hafa mikil áhrif á sig.
Danijel Djuric, leikmaður KA, á töluvert inni en lætur umræðuna ekki hafa mikil áhrif á sig. Vísir/Bjarni

Danijel Djuric lætur skort á mörkum með KA í upphafi tímabils ekki trufla sig um of. Hann er fullviss um að Norðanmenn blandi sér í Evrópubaráttu eftir landsleikjahlé.

Eftir krefjandi tíma með liði Istra í Króatíu var það heldur óvænt að Danijel skildi semja við KA í upphafi tímabils, en hann hafnaði til að mynda uppeldisfélaginu Breiðabliki auk liða í Skandinavíu til að flytja norður.

Mikil keyrsla hefur verið í upphafi móts, níu deildarleikir að baki, og eftir hana er gott að koma aðeins heim í Kópavoginn á meðan landsleikjahléinu stendur yfir.

„Það er það. Þetta er búið að vera skemmtilegt en það er gott að koma aðeins heim og fá mömmumat og hafa smá gaman,“ segir Danijel sem líður vel norðan heiða.

„KA-fólkið og fólkið á Akureyri er bara geggjað fólk. Maður er bara eins og einn af þeim. Maður fer út í búð og það er bara knús eins og ég sé sonur þinn. Maður metur þetta miklu meira en margt annað. Ég bara get ekki beðið eftir því að borga þeim til baka,“ segir Danijel sem virðist þá meðvitaður um að eiga svolítið inni.

Leitar fyrsta marksins

Hann hefur enn hvorki lagt upp né skorað í fyrstu átta leikjum sínum fyrir KA í Bestu deildinni. Fyrir framliggjandi og skapandi leikmann getur það tekið á sálina.

Aðspurður hvort það svíði að sjá núll mörk og stoðsendingar hlær Danijel, hugsar sig aðeins um og segir:

„Nei… jú, og nei,“ segir Danijel og hlær.

„Mér líður eins og þetta svíði, en þá miklu meira fyrir fólkið í kringum mig. Veistu hvað ég meina? Það er það sem ég meina. Ég er á einhverri vegferð sem er í hausnum á mér,“ segir Danijel og bætir við:

„Þetta svíður miklu meira fyrir fjölskylduna og fólkið í KA. Eins og þjálfarana sem eru oft að segja eitthvað við. En ég pæli voða lítið í þessu. Þetta meiðir þannig, en meiðir ekki mig. Þið munuð sjá.“

Evrópubarátta framundan

Boltinn fer svo aftur að rúlla um aðra helgi þegar yfirstandandi landsleikjahléi lýkur. KA tapaði síðustu tveimur leikjum fyrir hlé og situr í áttunda sæti deildarinnar með tíu stig.

Eftir gloppótta byrjun KA á tímabilinu er Danijel ekki hræddur um annað en að allt sé á uppleið.

„Ég sé KA fara upp í topp þrjú. Það er ekkert annað í þessu. Það er það eina sem ég veit.“

Viðtal við Danijel má sjá í heild í spilaranum að neðan.

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