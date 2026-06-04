Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Valur Páll Eiríksson skrifar 4. júní 2026 10:00 Danijel Djuric, leikmaður KA, á töluvert inni en lætur umræðuna ekki hafa mikil áhrif á sig. Vísir/Bjarni Danijel Djuric lætur skort á mörkum með KA í upphafi tímabils ekki trufla sig um of. Hann er fullviss um að Norðanmenn blandi sér í Evrópubaráttu eftir landsleikjahlé. Eftir krefjandi tíma með liði Istra í Króatíu var það heldur óvænt að Danijel skildi semja við KA í upphafi tímabils, en hann hafnaði til að mynda uppeldisfélaginu Breiðabliki auk liða í Skandinavíu til að flytja norður. Mikil keyrsla hefur verið í upphafi móts, níu deildarleikir að baki, og eftir hana er gott að koma aðeins heim í Kópavoginn á meðan landsleikjahléinu stendur yfir. „Það er það. Þetta er búið að vera skemmtilegt en það er gott að koma aðeins heim og fá mömmumat og hafa smá gaman,“ segir Danijel sem líður vel norðan heiða. „KA-fólkið og fólkið á Akureyri er bara geggjað fólk. Maður er bara eins og einn af þeim. Maður fer út í búð og það er bara knús eins og ég sé sonur þinn. Maður metur þetta miklu meira en margt annað. Ég bara get ekki beðið eftir því að borga þeim til baka,“ segir Danijel sem virðist þá meðvitaður um að eiga svolítið inni. Leitar fyrsta marksins Hann hefur enn hvorki lagt upp né skorað í fyrstu átta leikjum sínum fyrir KA í Bestu deildinni. Fyrir framliggjandi og skapandi leikmann getur það tekið á sálina. Aðspurður hvort það svíði að sjá núll mörk og stoðsendingar hlær Danijel, hugsar sig aðeins um og segir: „Nei… jú, og nei,“ segir Danijel og hlær. „Mér líður eins og þetta svíði, en þá miklu meira fyrir fólkið í kringum mig. Veistu hvað ég meina? Það er það sem ég meina. Ég er á einhverri vegferð sem er í hausnum á mér,“ segir Danijel og bætir við: „Þetta svíður miklu meira fyrir fjölskylduna og fólkið í KA. Eins og þjálfarana sem eru oft að segja eitthvað við. En ég pæli voða lítið í þessu. Þetta meiðir þannig, en meiðir ekki mig. Þið munuð sjá.“ Evrópubarátta framundan Boltinn fer svo aftur að rúlla um aðra helgi þegar yfirstandandi landsleikjahléi lýkur. KA tapaði síðustu tveimur leikjum fyrir hlé og situr í áttunda sæti deildarinnar með tíu stig. Eftir gloppótta byrjun KA á tímabilinu er Danijel ekki hræddur um annað en að allt sé á uppleið. „Ég sé KA fara upp í topp þrjú. Það er ekkert annað í þessu. Það er það eina sem ég veit.“ Viðtal við Danijel má sjá í heild í spilaranum að neðan. Klippa: Einlægur Danijel ræðir markaleysið og lífið á Akureyri KA Besta deild karla Mest lesið Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Jelena kölluð inn í landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Stjarnan - ÍBV 2-0 | Garðbæingar á sigurbraut „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Sjá meira