Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“

Á meðan að liðsfélagar hans og kollegar úr Bestu deildinni nýta sína örfáu frídaga til að spóka sig um í tískuborginni Mílanó eða lækka forgjöfina, þá fór Guðmundur Baldvin Nökkvason á strandveiðar með afa sínum.
„Maður vildi bara núlstilla sig og eiga samveru með ömmu og afa og skyldmennum. Það gefst ekki mikið tækifæri til þess á sumrin að koma til Eyja,“ segir Guðmundur Baldvin við Vísi.
Þessi 22 ára miðjumaður Stjörnunnar, sem valinn var efnilegastur í Bestu deildinni á síðustu leiktíð, hefur notið lífsins í Vestmannaeyjum í fimm daga fríinu sem leikmenn liðsins fengu vegna landsleikjahlésins.
Þó að Guðmundur Baldvin sé Garðbæingur er hann ættaður úr Eyjum en þaðan er föðurfjölskylda hans og lék pabbinn, Nökkvi Sveinsson, fótbolta með ÍBV og reyndar einnig eitt sumar með Fram.
Guðmundur Baldvin hafði farið á einn túr með Svenna afa sínum, fyrir tveimur árum, og fór svo aftur í fyrradag en þá var föðurbróðir hans, Leó Snær, einnig með í för.
„Þeir eru náttúrulega báðir sjóarar þannig að það er smá gæðamunur á þeim og mér en þetta sleppur hjá mér. Við sigldum austur til Víkur í Mýrdal en þetta var nú reyndar versta veiði sumarsins núna þegar ég kom, sem er svolítið leiðinlegt,“ en það skrifast nú varla á nýliðann?
„Ja, ég vona ekki. En við fengum allavega fínt veður, það var lítill sem enginn öldugangur. Fyrir mér var það líka stórsigur – það var engin æla,“ segir Guðmundur Baldvin léttur.
Stjörnumönnum hefur ekki gengið sem skyldi í Bestu deildinni í sumar en unnu Þór á Akureyri síðasta sunnudag og eru því með 10 stig í 9. sæti, auk þess að vera komnir í 8-liða úrslit Mjólkurbikarsins þar sem þeir mæta Aftureldingu. Það verður fyrsti leikur Guðmundar Baldvins eftir dvölina í Eyjum.
„Þetta er góð núllstilling eftir að hafa verið í miklu leikjaálagi og gengið ekkert spes. Þá er fínt að koma hingað og gera eitthvað allt annað og pæla í einhverju allt öðru. Við bræðurnir komum hingað mjög oft þegar ég var yngri en heimsóknirnar hafa verið færri síðustu ár.“
Stjörnumenn hefja aftur æfingar á laugardaginn og mæta svo Aftureldingu næsta miðvikudagskvöld. Eins og fyrr segir nýta liðsfélagar Guðmundar Baldvins fríið með ýmsum hætti en sjálfsagt eru allir jafn staðráðnir í að rétta vel úr kútnum í Bestu deildinni að fríi loknu. Menn voru ánægðir með hvernig kappinn tók sig út á á trillunni:
„Ég fékk bara mikla ást þegar ég sendi myndband af mér í liðsgrúppuna. Menn í hópnum eru hér og þar, margir hverjir erlendis, og ég set bara þá kröfu að menn komi ferskir og endurnærðir til baka og ég ætla mér það líka.“