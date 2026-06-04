Íslenski boltinn

Ögmundur laus allra mála hjá Val

Aron Guðmundsson skrifar
Ögmundur í leik með Val.
Ögmundur í leik með Val. vísir/Diego

Ís­lenski mark­vörðurinn Ög­mundur Kristins­son er laus allra mála hjá Bestu deildar félagi Vals og frjálst að ganga til liðs við annað félag. Sam­kvæmt heimildum Vísis er Ög­mundur að ganga í raðir Víkings Reykja­víkur.

Valsmenn greindu frá starfslokum Ögmundar í færslu á samfélagsmiðlum í morgun en hann hafði verið á mála hjá liðinu síðan um mitt tímabil árið 2024. 

Ögmundur var samningsbundinn Val út tímabilið 2027 en ekki í plönum Hermanns Hreiðarssonar sem tók við sem þjálfari Vals fyrir yfirstandandi tímabil og hefur því ekkert spilað upp á síðkastið. 

Þrátt fyrir að hafa lítið sem ekkert spilað fyrir Val upp á síðkastið var Ögmundur í landsliðshópi Íslands gegn Japan á dögunum. 

Ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur eru í leit að markmanni eftir að Ingvar Jónsson greindist með krabbamein og hefur það spurst út að Ögmundur gæti gengið í raðir félagsins.

Ögmundur, sem á að baki feril sem atvinnu- og landsliðsmaður, spilaði aðeins ellefu leiki í efstu deild fyrir Val. 

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