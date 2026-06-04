Ögmundur laus allra mála hjá Val Aron Guðmundsson skrifar 4. júní 2026 09:17 Ögmundur í leik með Val. vísir/Diego Íslenski markvörðurinn Ögmundur Kristinsson er laus allra mála hjá Bestu deildar félagi Vals og frjálst að ganga til liðs við annað félag. Samkvæmt heimildum Vísis er Ögmundur að ganga í raðir Víkings Reykjavíkur. Valsmenn greindu frá starfslokum Ögmundar í færslu á samfélagsmiðlum í morgun en hann hafði verið á mála hjá liðinu síðan um mitt tímabil árið 2024. Ögmundur var samningsbundinn Val út tímabilið 2027 en ekki í plönum Hermanns Hreiðarssonar sem tók við sem þjálfari Vals fyrir yfirstandandi tímabil og hefur því ekkert spilað upp á síðkastið. Þrátt fyrir að hafa lítið sem ekkert spilað fyrir Val upp á síðkastið var Ögmundur í landsliðshópi Íslands gegn Japan á dögunum. Ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur eru í leit að markmanni eftir að Ingvar Jónsson greindist með krabbamein og hefur það spurst út að Ögmundur gæti gengið í raðir félagsins. Ögmundur, sem á að baki feril sem atvinnu- og landsliðsmaður, spilaði aðeins ellefu leiki í efstu deild fyrir Val. Besta deild karla Valur Mest lesið Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Jelena kölluð inn í landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Stjarnan - ÍBV 2-0 | Garðbæingar á sigurbraut „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Sjá meira