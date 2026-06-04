Íslenski boltinn

Sara Björk snýr heim í Hauka

Sindri Sverrisson skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir lék síðast með Al Qadsiah í tvö ár en er nú flutt heim.
Sara Björk Gunnarsdóttir lék síðast með Al Qadsiah í tvö ár en er nú flutt heim. @qadsiahwfc

Sara Björk Gunnarsdóttir, ein allra besta fótboltakona Íslands frá upphafi, verður á morgun kynnt sem nýr leikmaður Hauka og mun spila með liðinu í næstefstu deild.

Haukar hafa boðað til blaðamannafundar klukkan 15 á morgun, í knatthúsi sínu, þar sem Sara verður kynnt til leiks.

Sara, sem er fyrrverandi landsliðsfyrirliði og átti lengi landsleikjametið þar til Glódís Perla Viggósdóttir sló það á þessu ári, er flutt heim eftir langan og afar farsælan feril í atvinnumennsku.

Þau Árni Vilhjálmsson fluttu heim ásamt syninum Ragnari Frank eftir að hafa bæði spilað í Sádi-Arabíu síðustu tvö ár.

Áður var Sara á mála hjá Juventus, Lyon, Wolfsburg og Rosengård, eftir að hafa spilað með Breiðabliki og Haukum hér heima.

Þessi 35 ára fótboltakona er uppalin Haukakona og snýr því aftur í heimahagana núna.

Haukar eru í efsta sæti Lengjudeildarinnar með fullt hús stiga eftir fimm umferðir, þremur stigum á undan Gróttu og KR. Félagaskiptaglugginn opnast 16. júlí og því ljóst að bið verður á að Sara spili sinn fyrsta leik í sumar.

Haukar

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