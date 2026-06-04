Sara Björk snýr heim í Hauka Sindri Sverrisson skrifar 4. júní 2026 14:18 Sara Björk Gunnarsdóttir lék síðast með Al Qadsiah í tvö ár en er nú flutt heim. @qadsiahwfc Sara Björk Gunnarsdóttir, ein allra besta fótboltakona Íslands frá upphafi, verður á morgun kynnt sem nýr leikmaður Hauka og mun spila með liðinu í næstefstu deild. Haukar hafa boðað til blaðamannafundar klukkan 15 á morgun, í knatthúsi sínu, þar sem Sara verður kynnt til leiks. Sara, sem er fyrrverandi landsliðsfyrirliði og átti lengi landsleikjametið þar til Glódís Perla Viggósdóttir sló það á þessu ári, er flutt heim eftir langan og afar farsælan feril í atvinnumennsku. Þau Árni Vilhjálmsson fluttu heim ásamt syninum Ragnari Frank eftir að hafa bæði spilað í Sádi-Arabíu síðustu tvö ár. Áður var Sara á mála hjá Juventus, Lyon, Wolfsburg og Rosengård, eftir að hafa spilað með Breiðabliki og Haukum hér heima. Þessi 35 ára fótboltakona er uppalin Haukakona og snýr því aftur í heimahagana núna. Haukar eru í efsta sæti Lengjudeildarinnar með fullt hús stiga eftir fimm umferðir, þremur stigum á undan Gróttu og KR. Félagaskiptaglugginn opnast 16. júlí og því ljóst að bið verður á að Sara spili sinn fyrsta leik í sumar. Haukar Tengdar fréttir Sara Björk kveður Sádi-Arabíu Sara Björk Gunnarsdóttir hefur ákveðið að láta gott heita eftir tvö tímabil í sádiarabíska boltanum. 22. maí 2026 21:42 Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Knattspyrnuparið Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson býr með syninum Ragnari Frank í Sádi-Arabíu, nærri stríðsástandinu sem nú geisar í Mið-Austurlöndum. 1. mars 2026 12:57 Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri Fótbolti Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Fleiri fréttir Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Stjarnan - ÍBV 2-0 | Garðbæingar á sigurbraut „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ Sjá meira