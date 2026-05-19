Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Aron Guðmundsson skrifar 19. maí 2026 21:10 Frá leik kvöldsins Vísir/Getty Tottenham mun berjast fyrir lífi sínu í ensku úrvalsdeildinni í lokaumferð deildarinnar um komandi helgi. Þetta varð ljóst eftir 2-1 tap liðsins gegn Chelsea í kvöld. Tapið gerir það að verkum að Tottenham er í sautjánda sæti, síðasta örugga sæti deildarinnar, með tveimur stigum meira en West Ham sem er í fallsæti. Markatala Tottenham mun betri en markatala West Ham en allt opið fyrir lokaumferðina. Tottenham tekur þar á móti Everton á meðan að West Ham tekur á móti Leeds United. Jafntefli gegn Everton mun fara langt með að tryggja Tottenham sæti í deildinni á næsta tímabili en tap og sigur West Ham á sama tíma sér til þess að West Ham haldi sæti sínu í deildinni. Chelsea komst tveimur mörkum yfir í leik kvöldins áður en Richarlison minnkaði muninn fyrir Tottenham um miðbik seinni hálfleiks. Nær komust gestirnir þó ekki og 2-1 sigur Chelsea því niuðurstaðan. Með sigrinum lyftir Chelsea sér upp í áttunda sæti deildarinnar og á enn séns á að enda í 7.sæti fyrir lok tímabilsins. Chelsea heimsækir Sunderland í lokaumferðinni. Chelsea FC Tottenham Hotspur