Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford

Sindri Sverrisson skrifar
Leikmenn Nottingham Forest botnuðu að sjálfsögðu ekkert í ákvörðun Salisbury. Getty

Dómarinn sem gerði mistökin afdrifaríku í 3-2 sigri Manchester United gegn Nottingham Forest á Old Trafford á sunnudaginn fær ekki að dæma í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn.

Dómarinn Michael Salisbury leyfði öðru marki United í leiknum að standa, þegar Matheus Cunha kom liðinu í 2-1 á 55. mínútu, rétt eftir að Forest hafði jafnað metin.

Flestir sáu þó að í aðdragandanum fékk Bryan Mbeumo boltann í höndina, og hvorki Cunha né aðrir í liði United höfðu fyrir því að fagna, en þó að VAR-dómari leiksins fengi Salisbury til að skoða atvikið á myndbandi ákvað hann á endanum að láta markið standa. Cunha virtist varla trúa þessu en fagnaði svo vel og innilega.

VAR-dómarar leiksins töldu að með því að fá boltann í höndina hefði Mbeumo tekist að stjórna boltanum áður en að skot hans að marki var varið og frákastið endaði hjá Cunha sem svo skoraði. Þar með hefði átt að dæma hendi á Mbeumo.

Salisbury taldi hins vegar að um óviljaverk hafi verið að ræða og fór gegn ráðleggingum VAR-dómaranna.

Ensku dómarasamtökin, PGMOL, hafa síðan viðurkennt að það hafi verið mistök að dæma ekki víti og nú þarf Salisbury að súpa seyðið af því.

Þetta var aðeins í sautjánda sinn á sjö leiktíðum, og í fjórða sinn á þessari leiktíð, sem dómari fer gegn ráðleggingum VAR eftir skoðun á skjá.

Sigur United tryggði liðinu endanlega 3. sæti deildarinnar, fyrir lokaleik liðsins á tímabilinu sem er við Brighton á sunnudaginn, en Forest er í 16. sæti og getur núna í besta falli náð 15. sætinu af Crystal Palace með sigri gegn Bournemouth.

