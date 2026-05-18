Síðasta verk Salah að sparka Slot?

Ólga er í herbúðum Liverpool á Englandi eftir færslu Egyptans Mohamed Salah um helgina. Liverpool tapaði tuttugasta leik liðsins á leiktíðinni fyrir Aston Villa á föstudagskvöld.
Salah hefur verið að öðrum ólöstuðum besti leikmaður Liverpool síðasta áratuginn eða svo. Hann lenti í útistöðum við Slot í vetur þegar hlutverk hans fór minnkandi en titilvörn liðsins hefur verið meðal þeirra verri í ensku úrvalsdeildinni á þessari öld.
Það er þrátt fyrir að Slot hafi ásamt stjórnendum félagsins eytt háum fjárhæðum í nýja leikmenn í sumarglugganum; Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez og fleiri til.
Luis Díaz var á sama tíma sleppt til Bayern Munchen og Trent Alexander-Arnold til Real Madrid.
Gagnrýnin á Liverpool-liðið hefur aukist jafnt og þétt á leiktíðinni og virðist stuðningsmenn komnir með nóg af hollenska stjóranum. Salah sagði frammistöðu Liverpool á tímabilinu óásættanlega í færslunni þar sem hann sagði alla staðla hafa slaknað.
Í færslunni minnist Salah aldrei á Slot með nafni en það þarf engan Sherlock Holmes til að sjá að orðum hans er beint að hollenska stjóranum. Liverpool hafi tapað einkennum sínum, stíl og krafti.
Orkan og krafturinn sem einkenndi Liverpool í stjóratíð forvera Slot, Jurgen Klopp, er á bak og burt og eru úrslitin ekki aðeins slakari en verið hefur, heldur virðist orðið leiðinlegra að horfa á leiki Liverpool-liðsins. Þeir eru hægir og tilþrifalitlir.
Ef marka má viðbrögð leikmanna Liverpool við færslu Salah má af því dæma að ekki aðeins stuðningsmenn liðsins kalli eftir breytingum heldur einnig leikmannahópurinn.
Stærstur hluti hópsins setti like við færslu Egyptans og þá tók Steven Gerrard, fyrrverandi fyrirliði Liverpool til margra ára, undir gagnrýni Salah.
Stjórnendur Liverpool eru sagðir ætla að taka stöðufund með Slot að tímabilinu loknu og skiptar skoðanir sagðar um framtíð Hollendingsins.
Þeir Richard Hughes og Michael Edwards, sem valdið hafa hjá félaginu, eiga stóra ákvörðun fyrir höndum en nú þegar hafa þeir misst af einum mögulegum eftirmanni. Xabi Alonso sem tekur við Chelsea í júlí.
Hughes er sagður hallast meira að því að halda Slot en Edwards ekki eins sannfærður. Áhugavert verður að sjá hvort færsla Salah og viðbrögð leikmanna Liverpool við henni hafi áhrif.
Það skyldi þó aldrei vera að síðasta verk Salah í Bítlaborginni sé að sannfæra stjórnina um að sparka Slot.