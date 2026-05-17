Fjórir leikir fóru fram síðdegis í ensku úrvalsdeildinni en þar misstu Brentford, Everton, Brighton og Fulham af mikilvægum stigum í baráttunni um Evrópusæti. Sunderland blandaði sér hins vegar í þá baráttu.
Brentford gerði 2-2 jafntefli gegn Crystal Palace og er því í 8. sætinu, sem gefur þátttökurétt í Sambandsdeildinni.
Ismaila Sarr tók forystuna snemma fyrir Palace og Adam Wharton kom þeim aftur yfir eftir jöfnunarmark Dango Outtara. Outtara átti hins vegar eftir að skora annað jöfnunarmark á lokamínútum leiksins.
Brighton er í 7. sætinu og hefði getað tryggt sér eitt af átta efstu sætunum með sigri gegn Leeds. Dominic Calwert-Lewin átti hins vegar eftir að skora sigurmark í uppbótartímanum fyrir Leeds.
Sunderland blandaði sér síðan í baráttuna um efstu átta sætin með 3-1 sigri á útivelli gegn Everton, sem stimplaði sig í leiðinni út úr þeirri baráttu. Everton komst yfir með marki Merlin Röhl en Brian Brobbey, Enzo La Fee og Wilson Isidor tryggðu Sunderland sigurinn. Sunderland er nú einu stigi frá Brentford og tveimur stigum frá Brighton.
Fulham er sömuleiðis búið að stimpla sig út úr baráttunni um Evrópusæti og gerði það með 1-1 jafntefli gegn föllnu liði Wolves. Antonee Robinson skoraði jöfnunarmark Fulham úr víti Fulham eftir að Mateus Mane hafði tekið forystuna fyrir Wolves.
Eftir úrslit dagsins er Bournemouth í stöðu til að tryggja sér 6. sætið, og eiga séns á að ná 5. sætinu, ef liðið vinnur Manchester City á þriðjudag.
